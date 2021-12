Potrivit statisticilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) publicate la începutul acestui săptămâni, a fost înregistrată o creștere fără precedent în ceea ce privește numărul firmelor radiate.

Mai exact, sursa citată arată că în primele 11 luni ale anului 2021, numărul firmelor radiate la nivel naţional a crescut cu 28,66%, comparativ cu perioada similară a anului trecut, până la 59.075 radieri.

Totodată, sursa citată mai arată că în perioada ianuarie – noiembrie 2020 au fost consemnate 45.915 radieri. În ceea ce privește județele unde s-au înregistrat cele mai multe radieri, conform datelor entralizate de ONRC, cele mai multe radieri în primele 11 luni ale acestui an au fost înregistrate în municipiul Bucureşti – 9.692 (plus 27,88% faţă de ianuarie-noiembrie 2020) şi în judeţele Timiş – 2.649 (plus 33,05%), Constanţa – 2.618 (plus 30,51%) şi Cluj – 2.509 (plus 17,08%).

De cealaltă parte, cele mai puţine radieri au fost consemnate în judeţele Ialomiţa – 473 (în creştere cu 54,58% faţă de primele 11 luni ale anului trecut), Covasna – 476 (plus 40,83%) şi Teleorman – 511 (plus 16,93%).

De menționat este faptul că, potrivit datelor ONRC, cele mai semnificative creșteri ale numărului de radieri s-au înregistrat în judeţele Alba (plus 65,49%), Ialomiţa (plus 54,58%), Vrancea (plus 48,31%), Olt (plus 47,77%), Dâmboviţa (plus 45,79%) şi Covasna (plus 40,83%). În perioada analizată nu au fost consemnate scăderi în ceea ce priveşte numărul firmelor radiate.

Domeniile de activitate afectate

În funcție de domeniul de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor – 16.491 (plus 32,53% raportat la ianuarie-noiembrie 2020), construcţii – 5,461 (plus 26,85%), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice – 4.972 (plus 25,46%) şi industria prelucrătoare – 4.757 (plus 26,38%).

Sursa citată mai precizează că doar în luna noiembrie a acestui an au fost consemnate 6.308 radieri de firme, cele mai multe în Bucureşti (1.084) şi în judeţele Constanţa (288), Cluj (259), Timiş (253) şi Ilfov (248).

Trebuie menționat faptul că, în timp ce numărul firmelor radiate crește, rata șomajului a consemant și ea o ușoară creștere. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS) la începutul săptămânii trecute, rata șomajului în trimestrul III 2021 a fost de 5,3%, în creștere cu 0,2 puncte procentuale față de cea înregistrată în trimestrul anterior.

În al treilea trimestru al anului, populația activă a României era de 8,227 milioane persoane, din care, 7,791 milioane persoane erau ocupate și 436.000 persoane erau șomeri, arată sursa citată.

„În trimestrul III 2021, rata de ocupare1 a populației în vârstă de 20-64 ani a fost de 67,6%. În al treilea trimestru al anului 2021, populația activă a României era de 8.227.000 persoane, din care, 7.791.000 persoane erau ocupate și 436.000 persoane erau șomeri”, arată datele INS.