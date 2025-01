În cadrul unei dezbateri privind consolidarea serviciilor digitale pentru prevenirea interferențelor în alegeri, Henna Virkkunen, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru Suveranitate Tehnologică, Securitate și Democrație, a subliniat utilizarea tot mai frecventă a rețelelor sociale pentru manipularea proceselor electorale.

Virkkunen a menționat că în ultimii ani au fost identificate campanii de influențare din partea Rusiei pe platforme precum Instagram și Facebook, iar Comisia Europeană a deschis proceduri legale în baza Actului privind Serviciile Digitale (DSA) pentru a combate aceste ingerințe.

Un exemplu recent a fost dat de anularea alegerilor prezidențiale din România după ce s-au descoperit dovezi de manipulare pe TikTok.

„Am văzut în ultimii ani diferitele campanii ale Rusiei pe Instagram şi pe Facebook. Am deschis chiar o procedură în baza Actului privind serviciile digitale (DSA) pentru aceste ingerinţe. Am văzut acest lucru luna trecută în România, unde Curtea Constituţională a anulat alegerile prezidenţiale după ce documente au putut demonstra campanii de manipulare pe TikTok. Am deschis de asemenea împotriva TikTok o procedură care este pe rol. Acestea sunt evenimente fără precedent în istoria democraţiei europene”, le-a spus Henna Virkkunen eurodeputaţilor.