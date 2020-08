Întrebat dacă se teme de depunerea acestei moțiuni de cenzură, premierul Ludovic Orban a precizat că Guvernul său și-a făcut treaba în timpul pandemiei, iar gestul făcut de PSD este unul ”politicianist”.

Totodată, premierul a mai subliniat faptul că PSD-ul este ”ultimul partid care are legitimitate să depună o moţiune de cenzură în momentul de faţă”.

”România, ca şi multe alte ţări europene şi din lume, se confruntă cu o criză epidemiologică, cu o pandemie, de asemenea, se confruntă cu o criză economică aferentă în plus în România. Am avut secetă, am avut inundaţii. Mesajul pe care îl transmit este acela că este nevoie de un guvern învestit cu toate puterile, care să aibă capacitatea să contracareze şi să găsească soluţii pentru rezolvarea problemelor grave care sunt provocate de crizele care s-au suprapus.

A veni să depui o moţiune de cenzură în momentul de faţă împotriva unui guvern care şi-a făcut datoria mi se pare un gest politicianist, care nu are în spate niciun fel de motivaţie solidă, ci este făcut gestul respectiv pur şi simplu un gest electoral înainte de alegerile locale pentru a arăta probabil militanţilor că PSD face ceva. Cred că ultimul partid care are legitimitate să depună o moţiune de cenzură în momentul de faţă este PSD.

La ora actuală, acest demers îl consider inoportun şi împotriva interesului pe care îl are România şi fiecare român în parte să existe un guvern responsabil, care să se ocupe în mod eficient de rezolvarea crizei”, a spus Orban.

Vor exista negocieri

Premierul a mai precizat că vor exista o serie de negocieri în care va fi scoasă la iveală întreaga luptă împotriva crizei epidemiologice din țară, pentru a se ajunge la o decizie.

”Cu siguranţă, după ce va fi depusă moţiunea vom discuta cu toate formaţiunile parlamentare, cu fiecare parlamentar în parte pentru a reprezenta punctul nostru de vedere şi pentru a le arăta că dezechilibrarea instituţiei fundamentale care luptă împotriva crizei epidemiologice, crizei economice şi a tuturor celorlalte situaţii grave create în diverse domenii este guvernul, şi a lipsi guvernul de puterile constituţionale înseamnă a face un rău României”, a mai spus Ludovic Orban.

Întrebat dacă va avea susținerea PNL pentru alegerile locale, premierul a precizat că există o bună cooperare atât în cosiliile județene cât și în cele locale.

”Noi avem disponibilitatea de a coopera, aşa cum cooperăm la guvernare, de a copera în consiliile judeţene, în consiliile locale, în Consiliul General al Bucureştiului, la nivelul sectoarelor. Până la urmă, în cele mai multe circumscripţii fiecare partid merge pe liste proprii. Într-un fel, este normal, fiecare partid are proprii candidaţi.

Nu ne atacăm în campanie, ci ne vom sprijini reciproc în consilii judeţene şi în consilii locale”, a adăugat Orban.

SURSĂ FOTO Inquam Photos / Octav Ganea