Orban a confirmat. Slariul minim va crește de la 1 ianuarie 2020. Guvernul liberal va lansa si o analiza pentru determinarea unei proceduri de stabilire a cresterii salariului minim.

Premierul a făcut anunțul într-o conferință de presă la Ministerul Fiannțelor Publice.

„Cu siguranta. Vom lansa procedura de stabilire a cresterii salariului minim. Evident in baza unei analize serioase pentru ca propunerea de crestere a salariului minim sa se bizuie pe indicatori economici obiectivi, sa se realizeze pe realitatea din mediul privat si in mod evident, in cursul procedurii, vom consulta partenerii sociali”.

Prim-ministrul a ținut să calmeze populația în contextul în care opoziția anunță tăieri masive de salarii și pensii.

„Va fi o crestere a salariului minim. Lumea sa stea linistita”, a adaugat Orban.

Viorica Dăncilă avea în plan majorarea salariului minim brut cu 182 lei. Astfel, angajații cu studii medii ar fi primit 2.262 de lei, iar cei cu studii superioare ar fi primit cu 270 lei mai mult, adică 2.620 de lei. Creșterea ar fi avut loc la începutul anului viitor.

Te-ar putea interesa și: