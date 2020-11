„Analizăm posibilitatea redeschiderii piețelor care funcționează în spații închise. Cu atât mai mult cu cât a venit iarna și temperatura a coborât, analizăm posibilitatea de a redeschide piețele. Sigur, sunt și alte măsuri, dar orice decizie pe care o vom lua, o vom lua în funcție de evoluția epidemiei”, a transmis Ludovic Orban.

De asemenea, premierul a fost întrebat care ar putea fi data exactă a redeschiderii piețel0r.

„Când vom avea o analiză şi vom fi pregătiţi să luăm o decizie o vom face publică. Dar, sigur, orice redeschidere a piețelor nu va fi posibilă decât cu respectarea unor norme de protecție sanitară foarte strictă”, a adăugat premierul.

Trebuie menționat că Guvernul a contestat la CCR proiectul privind deschiderea piețelor.

„Sigur. Am atacat la Curtea Constituţională, pentru că legea nu poate să schimbe o hotărâre de guvern şi o lege, să spun, care reglemenetază activitatea pieţelor nu poate să modifice o hotărâre de guvern, care este legată de starea de alertă. Şi mai sunt şi alte motive de neconstituţionalitate”, a explicat Ludovic Orban.

Premierul Ludovic Orban a fost întrebat într-un interviu pentru Agerpres despre programul de guvernare, dacă sunt vizate salariile IT-iştilor şi ale lucrătorilor din construcţii, în contextul în care se vorbește că nu vor fi majorate sau introduse noi impozite şi taxe, urmând să se pună accent pe îmbunătăţirea colectării veniturilor.

„În ceea ce priveşte lucrătorii din construcţii, am şi anunţat public ce vom face. Acolo, salariul minim este stabilit la un nivel mai mare decât salariul minim pe economie. Acolo va exista o creştere graduală a salariului minim pe economie până va ajunge la salariul minim în construcţii. Va exista o perioadă de graţie în care acest domeniu, construcţii, va mai beneficia de o facilitate, să-i spunem, salariu minim mai mare decât salariul minim pe tot restul economiei. În ceea ce priveşte impozitarea salariilor din IT, nu le afectăm, cum nu le-am afectat în acest an. Sigur că, pe măsură ce lucrurile vor evolua, doar prin dialog, doar prin consultare, vom încerca gradual să găsim soluţii, astfel încât să asigurăm o echitate fiscală, pentru că este important acest lucru”, a spus premierul.

