Aflat vineri la Drobeta Turnu-Severin, premierul a fost întrebat despre informațiile care circulă în presă, potrivit cărora Guvernul a avut discuții cu Fondul Monetar Internațional (FMI) în vederea unui împrumut.

Primul ministru a declara că aceste informații nu sunt adevărate și că, până în momentul de față, nu au existat astfel de discuții cu FMI.

„Există două tipuri de acord cu FMI. E un acord cu FMI care este în limita unei sume de două miliarde, în care FMI-ul acordă credit pentru (…) finanţarea deficitului.

Şi e tipul ăla de credit pe care îl ştie toată lumea, care presupune restructurare, care presupune o serie de reduceri de cheltuieli.

Noi nu am avut în discuţie, până în momentul de faţă, posibilitatea de a realiza un acord cu FMI”, a declarat Ludovic Orban la Drobeta Turnu-Severin

Echilibrul între venituri și cheltuieli va fi păstrat

„Noi am dus o politică extrem de raţională, extrem de prudentă, am fost într-o permanentă comunicare cu mediul financiar internaţional, cu agenţiile de rating, aţi văzut că România nu a fost retrogradată, deşi am avut deficit de 4,6 provocat de guvernările anterioare.

În general a existat încredere în capacitatea noastră de a menţine echilibrele economice (…). În continuare, orice măsură va fi bine fundamentată, va trebui să fie în legătură directă cu realitatea economică, cu posibilităţile efective de a suporta orice fel de cheltuieli.

Orice creştere ulterioară evident că trebuie să se bazeze pe o creştere economică, trebuie să se bazeze pe o dinamizare a economiei, trebuie să se bazeze pe creşterea veniturilor salariale, care sunt suport pentru pensii. (…)

Sigur că cea mai bună dovadă este că, deşi am fost în criză, guvernul pe care îl conduc s-a împrumutat mai ieftin decât guvernele PSD; cu o singură excepţie, în luna februarie, pentru că în luna februarie PSD a depus moţiune de cenzură ca urmare a angajării răspunderii”, a precizat prim-ministrul.