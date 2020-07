Legea carantinării şi izolării a fost a fost dezbătută în Camera Deputaţilor, unde şi-a pus amprenta majoritatea din Camera Deputaţilor. În speță este vorba de majoritatea PSD, Pro România, ALDE. Acum practic, Robert Cazanciuc își critică proprii colegi din partid care au votat legea în forma în care a ieşit din Camera Deputaţilor. Acest mesaj a fost transmis de premierul Ludovic Orban, duminică seara, la B1 TV.

„Nu am pretenţia că proiectul de lege iniţiat de Guvern este perfect, dar acest proiect de lege este indispensabil. Alte ţări iau decizia de a introduce în carantină, în izolare cetăţenii români care se duc în ţările respective. Asta e cea mai bună dovadă că măsura izolării, măsura carantinei, măsura tratării în spitale sau sub supraveghere medicală sunt măsuri care există în toate ţările europene. Cramponarea de un discurs fără sens, care nu are absolut niciun fel de logică până la urmă face rău României, societăţii în ansamblul său”, a declarat Orban.

El a susținut că avem de-a face cu un virus periculos care a provocat milioane de îmbolnăviri şi care a provocat aproape 600.000 de decese la nivel mondial.

„Cum să spui tu la Senat că legea nu e bună când legea a trecut de Camera Deputaţilor în care au fost aprobate amendamente care au fost susţinute de cei care deţin majoritatea şi în Camera Deputaţilor”, a explodat primul-ministru.

Orban a dat de pământ cu Robert Cazanciuc pe motiv că acesta afirmat că avem un regulament sanitar internaţional care poate să fie baza pentru toate măsurile de încălcare a drepturilor omului.

„Cum să spui aşa ceva? Regulamentul Sanitar Internaţional nu are valoare de tratat. Nu a fost ratificat de Parlamentul României şi nu constituie izvor de drept pentru România, cu atât mai mult cu cât s-a dat o decizie a CCR care a spus că dacă vrei să iei astfel de decizii care limitează drepturile în mod obligatoriu ele trebuie adoptate printr-o lege doar de Parlament. (…) Asta este ceea ce se întâmplă în perioada aceasta, se dau sferturi de adevăr, numai părţi din anumite mesaje publice, care sunt folosite pentru o interpretare care, de fapt, urmăreşte manipularea”, a arătat Orban.

Ce reproșează Guvernului

Primul ministru a fost întrebat dacă Guvernul are ceva să-şi reproşeze că nu a venit mai repede cu acest proiect de lege. În replică, Orban a explicat că a așteptat decizia şi motivarea venită de la Curtea Constituțională.

„Eu atunci când elaborez un proiect de act normativ îl elaborez pe baza deciziei şi a motivării care este publicată în Monitorul Oficial. De unde ştiu eu cum va arăta forma finală a deciziei şi a motivării? Cum să iniţiez eu un proiect de act normativ până nu intră în vigoare o decizie a Curţii Constituţionale care să mă facă să înţeleg ce trebuie modificat? Mai mult decât atât, nici măcar nu era obligaţia Guvernului să iniţieze proiectul de lege. Noi l-am iniţiat. Imediat ce am avut motivarea, în două zile am elaborat de act normativ şi luni l-am adoptat în şedinţa de Guvern”, a arătat Orban.

Potrivit acestuia, toate hotărârile de Guvern, ordinele de ministru, ordonanţele militare au fost date în baza legislaţiei în vigoare.

Ludovic Orban a comentat și mesajul transmis de liderul USR, Dan Barna, care a susținut că Guvernul a pierdut controlul pandemiei. El a susținut că există o limită în discuţii şi în negocieri.

„O astfel de chestiune, după ce discuţi cu mine despre posibile înţelegeri pe plan local, să dai o tură prin Piaţa Victoriei şi să spui că Guvernul Orban a pierdut de sub control, să spui că planul nostru economic e de fapt un plan electoral şi România are nevoie de un adevărat plan economic nu este cea mai bună formă de a purta negocieri”, a arătat primul-ministru. În opinia sa, nu este momentul ca, din motive egoiste sau din dorinţa de a mai câştiga nişte voturi, această formă de colaborare să fie afectată.