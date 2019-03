"Asa arată un guvern de tâmpiţi,

In loc sa reglementeze piata pentru a oferi cat mai multe alternative clientilor, in loc sa ridice standardul in domeniul taximetriei, ei interzic aplicatiile de car-sharing.

Pentru orice incompetent, noile tehnologii sunt o chestie care trebuie interzisa, pentru ca ii sperie. Nu stiu ce sa faca si cum sa se adapteze, asa ca interzic. Romania, anul 2019, guvernata de Dancila", a scris pe contul său de socializare fostul ministru Cristian Ghinea.

Planul guvernului a fost criticat dur şi de europarlamentarul Cristian Preda, care a precizat că ”Ministerul Dezvoltării a pregătit o ordonanţă de urgenţă care interzice Uber. Bine că ne-am lămurit de ce nu se dezvoltă ţara…”