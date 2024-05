OpenAI formează un comitet de siguranță

OpenAI a constituit recent un comitet de siguranță și securitate condus de directori superiori, inclusiv Sam Altman, după ce a desființat anterior consiliul de supraveghere. Compania a demarat, de asemenea, antrenarea unui nou model de chatbot, conform informațiilor furnizate de CNBC.

Acest nou comitet va furniza recomandări cruciale pentru siguranța și securitatea proiectelor și operațiunilor OpenAI către consiliul de administrație al companiei. Într-o postare pe blog, compania a subliniat că se așteaptă ca sistemele rezultate să conducă la o nouă etapă de capacități pe drumul către inteligența generală artificială (AGI).

„Sunt onorat să fac parte din acest comitet și să contribui la consolidarea siguranței și securității în domeniul inteligenței artificiale”, a declarat Sam Altman.

Alături de Sam Altman, comitetul de siguranță va fi compus din Bret Taylor, Adam D’Angelo și Nicole Seligman, toți membrii consiliului de administrație al OpenAI.

Această inițiativă vine după dizolvarea unei echipe anterioare care se concentra pe riscurile pe termen lung ale inteligenței artificiale. Înainte de acest lucru, Ilya Sutskever și Jan Leike, ambii lideri ai echipei, și-au anunțat plecarea de la OpenAI.

În următoarele 90 de zile, comitetul de siguranță va evalua procesele și garanțiile OpenAI și va împărtăși recomandările sale cu consiliul de administrație al companiei.

Laptopurile Chromebook Plus și noile funcții

În altă ordine de idei, Google a anunțat că laptopurile Chromebook Plus vor beneficia de mai multe funcții de inteligență artificială. Printre acestea se numără funcția de rescriere a textelor, disponibilă acum la nivelul sistemului de operare, și posibilitatea generării de imagini pentru folosirea lor ca wallpapere sau în cadrul conferințelor video.

De asemenea, o altă facilitate de inteligență artificială va fi disponibilă în aplicația Google Photos, unde utilizatorii vor putea crea și redimensiona obiectele din imagini, cu AI-ul încercând să îmbunătățească calitatea imaginii. Google oferă și acces gratuit timp de un an la abonamentul Google One AI Premium pentru cei care achiziționează unul dintre aceste laptopuri Chromebook Plus.

Chromebook Plus este un laptop versatil și ușor de folosit, construit pentru productivitate și divertisment. Acesta dispune de un ecran tactil Full HD de 12,3 inci și o tastatură confortabilă, perfectă pentru lucru și divertisment. Cu sistemul de operare Chrome OS, beneficiați de securitate integrată și actualizări automate, iar integrarea cu aplicațiile Google vă permite să lucrați eficient și să vă bucurați de conținutul preferat. Cu Chromebook Plus, puteți scrie cu ușurință cu ajutorul unui stylus precis și puteți utiliza aplicațiile Android preferate direct pe ecranul tactil.