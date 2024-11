OMV Petrom și NewMed Energy colaborează pentru explorarea gazelor și petrolului în apele Bulgariei

OMV Petrom va colabora cu NewMed Energy Balkan, o filiala a companiei israeliene NewMed Energy, pentru a continua explorările în zona offshore Han Asparuh din Bulgaria. NewMed Energy se ocupă cu găsirea, dezvoltarea, producția și vânzarea de gaze naturale și țiței. Cele două părți au semnat un acord prin care OMV Petrom va transfera 50% din proiectul respectiv către NewMed Energy Balkan, dar va rămâne totuși responsabilă pentru gestionarea acestuia. În schimb, NewMed Energy va acoperi o parte importantă din costurile legate de explorarea și evaluarea resurselor.

Tranzacția ar trebui să fie finalizată în prima jumătate a anului 2025, după ce vor fi îndeplinite anumite condiții comerciale și după ce autoritățile din Bulgaria își vor da acordul. Explorarea zonei offshore Han Asparuh din Bulgaria este foarte importantă pentru siguranța aprovizionării cu energie în Bulgaria și în regiune. Această colaborare permite ambelor părți să împartă riscurile și costurile proiectului, ceea ce va ajuta la continuarea explorărilor.

Han Asparuh este o zonă de explorare situată în vestul Mării Negre, în apropiere de România. Are o suprafață de 13.712 km² și o adâncime a apei de aproape 2.000 de metri. Activitățile de explorare au început în 2012 și au inclus studii geologice și geofizice, precum și forarea a trei sonde. În mai 2020, a fost realizată o campanie seismică 3D extinsă pentru a identifica locuri potrivite pentru foraje.

„Cu experienţă ca operator în apele de mică şi de mare adâncime din Marea Neagră, OMV Petrom aduce o expertiză vastă în regiune. Având în vedere proximitatea fata de România şi asemănările geologice, Bulgaria este o extensie naturală a activităţilor noastre offshore. Progresul activităţilor de explorare în Bulgaria are potenţialul de a susţine securitatea aprovizionării cu energie atât în Bulgaria, cât şi în regiune”, a explicat Cristian Hubati, membru al Directoratului OMV Petrom, responsabil pentru Explorare şi Producţie.

Despre OMV Petrom

OMV Petrom este cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, cu o producție anuală de aproximativ 41 milioane bep (barili echivalenți de petrol) în 2023. Are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane de tone pe an și operează o centrală electrică pe gaze naturale de 860 MW. În domeniul distribuției de produse petroliere, OMV Petrom este prezentă în România și în țările vecine prin aproximativ 780 de benzinării sub brandurile OMV și Petrom.

OMV Petrom are o experiență de peste 40 de ani în producția de petrol și gaze naturale în Marea Neagră. În România, compania este operator într-o serie de zone, extrăgând petrol și gaze în ape mai puțin adânci. OMV Petrom, împreună cu Romgaz, dezvoltă perimetrul Neptun Deep în apele adânci ale Mării Negre, care ar putea adăuga 100 de miliarde de metri cubi de gaze. Prima producție de gaze de la Neptun Deep este așteptată în 2027. Este unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul de stat, plătind taxe, impozite și dividende de aproximativ 42 de miliarde de euro între 2005 și 2023. În aceeași perioadă, compania a investit aproape 18 miliarde de euro.