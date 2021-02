OLX, liderul pieței locale de anunțuri generaliste, anunță numirea lui Sebastiaan Lemmens în funcția de General Manager (OLX România, Portugalia, Bulgaria, Bosnia) începând cu luna februarie a acestui an.

Sebastiaan Lemmens este un profesionist cu o experiență bogată, dobândită pe piețe din Olanda și Portugalia. Acesta și-a început cariera în calitate de consultant la McKinsey & Company, urmând, apoi, calea dezvoltării profesionale în cadrul Blendle, un start-up din domeniul media care a cunoscut o creștere rapidă la nivel internațional.

Absolvent al Universității de Tehnologie din Delft și titular al unui Master în Inginerie Aerospațială, Sebastiaan Lemmens s-a alăturat în 2017 echipei OLX Portugalia pe poziția de Head of Analytics. Un an mai târziu devine Chief Operations Officer, cu o orientare și responsabilitate în managementul echipelor complexe în zonele de performance marketing, business intelligence, customer support. Dovedind o contribuție semnificativă în procesul de inovare și transformare a experiențelor digitale din platformă, în 2019 preia rolul de Head of OLX Portugalia.

Cine este noul manager general al OLX

“Următorii ani vor fi extrem de interesanți pentru noi, ca regiune. Ne așteptăm ca numărul celor care cumpără și vând în online să crească din ce în ce mai mult, atât de partea consumatorilor, cât și a business-urilor. OLX joacă, cu siguranță, un rol major în consolidarea pieței în această direcție și în menținerea unui trend crescător. Angajamentul nostru rămâne acela de a investi consecvent în crearea unor experiențe online adecvate, accesibile și în lansarea unor noi instrumente de ajutor pentru business-urile care au nevoie să vândă mai mult în online, să recruteze mai rapid sau să își găsească mai ușor clienții.

Lucrând la dezvoltarea continuă a mai multor piețe, vom reuși să accelerăm îndeplinirea acestor obiective prin susținerea permanentă a echipelor noastre regionale.”, a declarat Sebastiaan Lemmens, General Manager OLX.

Sebastiaan Lemmens preia conducerea operațiunilor în România, înlocuind-o pe Cristina Gheorghițoiu, care își încheie cu succes perioada de contribuție majoră adusă în cadrul OLX Group.

Cristina Gheorghițoiu s-a alăturat, în 2012, conducerii Mercador, o platformă de anunțuri plasată la vremea respectivă într-o poziție de challenger, pe o piață competitivă. În 2014, Mercador a trecut printr-un proces de rebranding și a devenit OLX. Cristina Gheorghițoiu a gestionat această tranziție complicată, a dus brandul în poziție de leadership și a reușit să obțină creșteri continue de business, transformând OLX în cel mai cunoscut brand de anunțuri online din România.

“Mă simt foarte norocoasă și onorată că am crescut împreună cu un brand ca OLX, care a ajuns să fie iubit și folosit de milioane de români. Îmi amintesc cu entuziasm de perioada antreprenorială și de creșterea accelerată de la început, cât și de călătoria de leadership prin care am trecut, odată cu scalarea echipei și a provocărilor inevitabile de structură și cultură organizațională.

Împreună cu echipa din România, de care sunt extrem de mândră, dincolo de a câștiga și consolida poziția de lider a OLX pe piața de anunțuri generaliste, am infuzat un cu totul alt ritm de creștere pentru business-ul Autovit.ro și am construit, prin lansarea Storia.ro și sinergiile cu OLX, platforma de anunțuri imobiliare cu cel mai mare număr de proprietăți.”, a susținut Cristina Gheorghițoiu.

După mai bine de 8 ani în OLX Group, Cristina Gheorghițoiu începe o nouă călătorie din punct de vedere profesional, schimbând rolul de General Manager OLX pentru România, Bulgaria, Portugalia și Bosnia, cu cel de Coach, odată cu absolvirea cursurilor de specialitate la Co-Active Training Institute.