Lia Olguța Vasilescu a făcut spectacol la votul pentru moțiunea de cenzură. Fostul ministrul al Muncii a cerut bilele de vot pentru Mihnea Costoiu, despre care a spus că are o ”problemă foarte gravă”.

De asemenea, și Mihai Voicu a cerut să voteze prioritar, având ”o problemă în familie”.

Au profitat însă de acest moment și alți parlamentari, pe care Lia Olguța Vasilescu i-a trimis în banca lor: ”Iar începi, crezi că suntem la grădiniță? Te rog frumos să treci în bancă”.

”Te rog frumos să pleci de aici, n-ai ce să cauți aici”, i-a pus la punct fostul ministru al Muncii pe mai mulți parlamentari, arată Antena 3.

”Să-mi eliberați și mie zona ca să pot să-i văd pe colegii parlamentari” a continuat apelul Liei Olguța Vasilescu.

Cine susține moțiunea

Inițiativa de demitere a Guvernului Orban este susținută de PSD, UDMR, PRO România și de grupul parlamentar „Forța Națională”, iar președintele interimar al social-democraților Marcel Ciolacu susține că PSD are peste 233 de voturi pentru moțiune.

Potrivit procedurii parlamentare, o moţiune de cenzură poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor şi se comunică Guvernului la data depunerii.

Pentru a fi adoptată, o moţiune de cenzură are nevoie de votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor. Numărul total de parlamentari, în prezent, este de 465. Pentru a trece o moţiune de cenzură este nevoie de 233 de voturi.

Înainte de depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Orban, configurația parlamentară arată astfel: Din totalul de 465 de parlamentari, 198 de parlamentari vin din partea PSD, PNL are 105 parlamentari, USR are 40, UDMR are 30 de parlamentari, iar Pro România și PMP au 27, respectiv 19 parlamentari.

Totodată, ALDE are 19 parlamentari, grupul minorităților naționale este format din 17 parlamentari, iar 13 parlamentari vin din partea independenților.

Te-ar putea interesa și: