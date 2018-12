Olguța Vasilescu face noi dezvăluiri despre Legea Pensiilor! Ce pensii se vor dubla

„Comisia pentru Muncă din Camera Deputaţilor a aprobat, azi, Legea Pensiilor, iar mâine intra in dezbaterea plenului Camerei Deputaţilor. Legea prevede creşterea punctului de pensie, anual, urmând ca pensiile sa fie dublate doar din punctul de pensie IN INTERIORUL MANDATULUI NOSTRU (871 lei in 2016- 1775 lei in 2020), la care se adauga câstiguri care vin din noua formula şi procent pentru acord global şi alte drepturi salariale.

Toate aceste creşteri sunt coroborate cu eliminarea impozitelor la pensiile sub 2000 lei, încă din 2017 şi cu reducerea impozitului de la 16 la 10 la suta la pensiile peste 2000 de lei, din 2018. Este o lege care elimina inechităţile dintre femei şi bărbaţi şi care diferenţiază pensiile in funcţie de numărul de an lucrati, care scade vârsta de pensionare pentru mamele cu mai mult de trei copii şi care introduce şi alte beneficii. Menţionez ca PNL nu a votat acest proiect de lege…”, scrie, pe Facebook, Olguţa Vasilescu.