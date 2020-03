Social-democrata Lia Olguţa Vasilescu, fost primar al Craiovei, este total nemulţumită de intenţia celor de Direcţia de Sănătate Publică Dolj, care doreşte ca Primăria Craiova să transforme Maternitatea Filantropia în centru COVID. „Ideea e păguboasă şi nu va duce la nimic bun! Asta ar mai lipsi, să contaminăm şi femeile gravide!”, a scris Olguţa Vasilescu pe pagina ei de socializare.

Ea vine şi cu o soluţie pentru autorităţi: transformarea Centrului Multifuncţional sau a corpurilor acoperite de la stadion în spitale de campanie.

„Ideea celor de la DSP Dolj de a solicita Primariei Craiova sa fie pusa la dispozitia bolnavilor de Covid 19 Maternitatea Filantropia e paguboasa si nu va duce la nimic bun! Asta ar mai lipsi, sa contaminam si femeile gravide! Pentru bolnavii de Coronavirus sunt puse la dispozitie doua spitale, la Craiova: Spitalul Victor Babes si noul spital municipal, inaugurat in urma cu trei ani, adica 600 de paturi. Va fi nevoie de mai multe paturi? Posibil! La cum arata situatia, da!

Ce as face eu? As transforma Centrul Multifunctional sau corpurile acoperite de la stadion in spitale de campanie. Germania a scos bolnavii de Covid din spitale, fiindca riscul sa se imbolnaveasca si altii de Coronavirus, desi au fost internati pentru alte probleme, este foarte mare. Italia a facut invers: i-a inghesuit pe toti in spitale! Si se vede rezultatul! Coronavirus peste alte boli: moarte sigura! Uitati-va ce se intampla si la Gerota sau la Suceava. Din cauza circuitelor din spitale, un singur bolnav de Covid 19 a contaminat si personalul medical si ceilalti pacienti.”

Lia Olguţa Vasilescu indică destinaţia corectă pentru donaţiile făcute de români şi de firme

Lia Olguţa Vasilescu a vorbit şi despre donaţiile din această perioadă. Social-democrata încurajează acest act şi spune că banii din sponsorizări ar trebui să meargă mai ales către aparate de ventilaţie şi costume de protecţie a medicilor.

Fostul primar PSD al Craiovei nu a ratat ocazia să critice Guvernul PNL, despre care spune că nu a făcut nimic să protejeze medicii, nu a testat masiv populaţia şi nici nu a cumpărat aparate de ventilaţie mai multe.

„Ma suna foarte multi prieteni care vor sa faca donatii. Parerea mea este ca toti banii care vin din sponsorizari trebuie sa mearga, cu prioritate, in aparate de ventilatie si costume de protectie a medicilor. Sunt cele mai importante acum, iar daca vor sa ajute spre asta trebuie indreptata atentia celor care gestioneaza pandemia. Guvernul se lauda cu achizitia a 100 de aparate de ventilatie, pentru toata tara, cand se preconizeaza ca vor fi in jur de o mie de noi imbolnaviti pe zi. Adica e o picatura intr-un ocean.

Guvernul nu a facut pana acum nimic ca sa protejeze personalul medical, sa testeze masiv populatia si sa achizitioneze ceea ce e mai important decat orice acum: aparatele de ventilatie. Ca o concluzie: pregatiti Centrul Multifunctional si stadionul, duceti cat mai departe de restul spitalelor bolnavii de Covid fiindca riscati sa ii contaminati si pe cei care sunt deja bolnavi de inima, rinichi, plamani si care vor deveni victime sigure, folositi toti banii disponibili pentru aparate de ventilatie si costume de protectie. Restul sunt povesti! Hai, sa invatam, macar in ultimul ceas, ceva din experienta altor tari!”