Designul pe care comunitatea din România ȋl folosește a fost creat de o companie de printare 3D din Cehia. Ministerul ceh al Sănătății a aprobat proiectul, precum și folosirea vizierelor ȋn toate spitalele din țară.

“Când a ajuns epidemia de COVID-19 ȋn România și am citit despre lipsa echipamentelor de protecție, am vrut să ajut cumva medicii și m-am uitat, ȋn primul rând, cum au reacționat colegii din industria 3D din alte state. Așa am aflat că ȋn Italia au ȋnceput să producă valve pentru aparatele de reanimare, iar ȋn Cehia viziere. Mi-am dat seama că avem capacitatea să facem și noi aceleași lucruri. Am făcut un apel pe pagina de Facebook a FabLab, unde am anunțat că ofer gratuit servicii de tăiere laser și spațiu de producție, iar apoi au ȋnceput să ȋmi scrie colegi din toată țara că vor și ei să se implice. Primul a fost Yannick, de la FormWerk. El ne-a pus la dispoziție imprimante 3D și materie primă (foi PETG, filament, elastice pentru fixare). Până acum, avem peste 800 de viziere produse”, a declarat Alexandru Cristal, coordonator proiecte FabLab.

Ȋn sediul FabLab din București a fost montată o adevărată fermă de imprimante de 3D, unde pot fi produse o multitudine de obiecte necesare doctorilor și sistemului medical.

“Soția mea este medic, știu de la ea câtă nevoie de echipamente este ȋn spitale. Primul meu gând a fost să fac pentru ea și colegii ei câteva viziere. Apoi l-am contactat pe Alex și ne-am dat seama că ȋmpreună putem face chiar mai mult. Avem o capacitate mare de producție, atât aici, ȋn București, cât și ȋn alte hub-uri din țară. Eu am dat ȋn folosință toate imprimantele pe care le aveam pe stoc, 15 in București și alte câteva zeci ȋn Satu Mare, unei companii care produce mobilă, dar care, ȋn perioada aceasta, ne ajută cu vizierele. Problema noastră, acum, este materia primă. Am cumpărat atât cât am putut de pe piața din România, dar deja nu mai găsim, cererea este uriașă, iar prețurile de pe piața din afară sunt mai mari”, spune Yannick Bastian, Managing Director FormWerk România.

Cum puteți ajuta

Dacă doriți să susțineți proiectul FabLab și FormWerk, precum și producția de viziere pentru medicii din țară, puteți dona aici:

Asociația FabLab, cu sediul ȋn București, Str. Splaiul Unirii, nr. 110, Bucuresti, Sector 4 (specificați “Donație Covid-19”)

Cod fiscal: 34577918

IBAN: RO46BTRLRONCRT0293479701, Banca Transilvania

Fondurile vor fi folosite pentru achiziția de materie primă, cutii de carton pentru trimiterea coletelor ȋn țară, servicii de curierat etc.

Ȋn același timp, Asociația are nevoie de minim 4 voluntari, care să:

centralizeze cererile;

centralizeze trimiterile;

curețe piesele tăiate cu laser;

ambaleze coletele.

Adresa atelierului FabLab este Blvd. Theodor Pallady, nr. 57, București, Sector 3 (langa Ikea, stația de metrou Anghel Saligny). Pentru mai multe informații, le puteți scrie la [email protected] sau [email protected].