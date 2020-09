„Mai sunt fix 10 zile pana la inceperea scolii si abia acum Guvernul spune administratiilor locale ce au de facut, desi Covid e din martie. Dar ei pana acum abia au fost in stare sa scrie o hartie. In schimb administratiilor locale le impun ferestre orientate spre sud, sud-est, sud-vest, spațiu verde lat de 25 m și oberlicht-uri la ferestre de 2% din suprafata camerei sau viteza curentului de aer de 0,3 m/s – parametri de ventilație ce pot fi măsurați doar în laborator. Cu alte cuvinte, le cer ca in 10 zile sa construiasca alte scoli!