UE a implementat miercuri, 3 iulie, noua directivă privind obligativitatea atașării capacelor de sticle. Totuși, schimbarea i-a nemulțumit pe oameni și a provocat mult stres.

După implementarea pe întregul continent, mulți consumatori sunt nemulțumiți de noul design. Oamenii s-au plâns pe rețelele de socializare de faptul că noul capac îi lovește în față și fac băuturile mai greu de turnat.

Alții s-au arătat furioși că nu pot desprinde capacele. Rețeaua de socializare X este plină de exemple în care consumatorii își exprimă nemulțumirea și confuzia față de această măsură controversată, scrie Euronews.

De exemplu, un utilizator a subliniat faptul că „aceasta a fost a doua cea mai proastă idee pe care UE a avut-o în ultimii 10 ani”.

This was the second worst idea the EU has had in the last 10 years . pic.twitter.com/Pf2nqAsbAd

— Tom Goodwin (@tomfgoodwin) April 29, 2024