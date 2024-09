Creditul ipotecar. Ce spun experții despre problema catastrofelor din România

Alexandru Ciuncan, președintele Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), a discutat despre importanța asigurării locuințelor, mai ales pentru cei care au achiziționat o proprietate prin credit ipotecar.

Costul și Importanța Asigurării PAD

Polița de asigurare obligatorie, cunoscută sub numele de PAD (Polița de Asigurare împotriva Dezastrelor), are un cost accesibil de aproximativ 20 de euro pe an. În cazul în care proprietarii nu încheie această asigurare, riscă să primească o amendă. Ciuncan subliniază că, în ciuda acestei obligații legale, aproximativ 80% dintre locuințe rămân vulnerabile la dezastre naturale, incendii, explozii și alte evenimente imprevizibile care pot afecta semnificativ bugetul unei familii.

„România este printre cele mai expuse țări din Europa în fața catastrofelor naturale. Oamenii ar trebui să conștientizeze că riscurile nu ne ocolesc”, afirmă Ciuncan, subliniind necesitatea unei mai bune educații financiare și a unei culturi a asigurărilor în rândul populației.

Statistici Despre Asigurarea Locuințelor

În prezent, doar 23% din fondul total de locuințe la nivel național este protejat prin asigurări PAD. Iar în ceea ce privește asigurările facultative, procentul este și mai mic, cu doar 17% dintre locuințe având o protecție completă împotriva diverselor riscuri. Această situație alarmantă face ca aproape patru din cinci locuințe să fie expuse la dezastre naturale, lăsând multe familii în situații financiare precare în cazul unor evenimente neprevăzute.

Ce Oferă Asigurarea PAD?

Asigurarea PAD, care a devenit obligatorie în vara anului 2010, protejează proprietarii împotriva riscurilor catastrofale, cum ar fi cutremurele, inundațiile și alunecările de teren. Limita de despăgubire este de 50.000 lei pentru locuințele de tip apartament și de 100.000 lei pentru casele individuale, indiferent de valoarea reală a proprietății. Această asigurare nu acoperă însă toate riscurile, ceea ce subliniază importanța încheierii unei asigurări facultative.

Asigurări Facultative: O Protecție Suplimentară

Pe lângă asigurarea obligatorie, proprietarii au opțiunea de a încheia asigurări facultative, care oferă o protecție mai extinsă. Aceste polițe pot acoperi o varietate de riscuri, inclusiv incendii, furturi, vandalism și daune provocate de intemperii. Ciuncan menționează că asigurările facultative permit personalizarea acoperirii, în funcție de specificul fiecărei locuințe.

De exemplu, în cadrul unei asigurări facultative, proprietarii pot opta pentru acoperirea prejudiciilor cauzate vecinilor, daunele la panourile fotovoltaice sau intervenții de urgență pentru avarii la instalațiile de apă sau gaze. Aceasta oferă o securitate suplimentară, având în vedere că problemele tehnice pot apărea oricând.