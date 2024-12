Comerțul ilegal de câini pe internet reprezintă o problemă gravă, cu consecințe tragice atât pentru animale, cât și pentru cumpărători. Animale exploatate, documente false și lipsa vaccinurilor sunt doar câteva dintre realitățile ascunse în spatele acestui fenomen.

În acest context, Consiliul Județean Ilfov, prin Departamentul de Protecția Animalelor, și platforma OLX România au implementat măsuri concrete pentru a descuraja această practică.

La inițiativa CJ Ilfov, a fost creat un grup de lucru format din OLX, ONG-uri, ANSVSA, Asociația Chinologică Română și Colegiul Medicilor Veterinari.

Ca urmare a colaborării, a fost introdusă obligativitatea completării câmpului privind seria de microcip la anunțurile de vânzare a câinilor. În urma acestei modificări, numărul de vânzări a scăzut considerabil la nivel național.

Robert Marcu, senior security & moderation team leader la OLX România, a explicat că în luna noiembrie numărul total al anunțurilor publicate în categoria respectivă a fost cu 44% mai mic comparativ cu luna iulie.

Acesta a adăugat că numărul conturilor dezactivate în segmentul vânzărilor de câini a crescut, ajungând la o medie de 73% pe lună în perioada iunie – prezent, comparativ cu lunile anterioare.

De asemenea, Marcu a menționat că în luna septembrie s-a înregistrat un vârf de 81%. Numărul conturilor închise a urmat curba conturilor dezactivate, ceea ce reprezintă un comportament așteptat, determinat de modificările implementate.

Directorul Protecția Animalelor din cadrul CJ Ilfov, Hilde Tudora, a evidențiat gravitatea situațiilor întâlnite în județ. Aceasta a relatat despre cazuri de câini crescuți ilegal și vânduți pe internet fără vaccinuri și acte sanitare valide.

„De pildă, într-o dimineață, am avut percheziții la o adresă din Măgurele. Erau acolo înmulțiți ilegal câini bichon și apoi vânduți pe internet. Evident, cu carnete de sănătate false, nu aveau vaccinuri, nimic. Erau vânduți bolnavi. Am ridicat 11 câini. Unul singur a supraviețuit. Au murit rând pe rând. Femelele erau efectiv exploatate. Făceau pui pe bandă rulantă, toate au murit din cauza infecțiilor. Am zis că trebuie să facem ceva concret să prevenim. Am scris către toate platformele de anunțuri. Numai OLX a răspuns”, a declarat Tudora.