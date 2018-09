Obiceiurile care te mențin sărac, chiar dacă ai un salariu mare

1. Cheltui mai multi bani pe masura ce iti creste salariul

Nu este nimic gresit sa iti ridici standardul de viata, atunci cand ai posibilitatea de a face acest lucru. Cu toate acestea, daca esti o persoana care cauta in mod constant modalitati de a cheltui bani, te vei afla, probabil, intr-o situatie dificila in curand. Daca iti vei spori continuu cheltuielile, odata cu orice crestere a veniturilor (sau chiar fara a castiga mai multi bani), iti va fi dificil sa acumulezi economii.

Incearca sa iti mentii cheltuielile la un nivel constant si, in acelasi timp, sa explorezi alte modalitati de a iti majora veniturile. Aceasta reprezinta calea catre succes!

2. Pui accent pe prezent, fara sa iti pese de viitor

De obicei, daca o problema este dificil de abordat, oamenii au tendinta de a o ignora sau amana la nesfarsit. Aceasta practica reprezinta o reteta sigura pentru dezastru. La fel sta situatia si in cazul gestionarii finantelor.

In general, oamenii se concentreaza numai pe nevoile lor actuale, in ideea ca cele viitoare vor fi intr-un fel sau altul indeplinite. Trebuie sa privesti viitorul in perspectiva, ori de cate ori, iei o decizie financiara. Desi este bine sa ai grija de tot ceea ce se intampla in prezent, intreprinde tot ceea ce este posibil pentru a realiza economii destinate viitorului tau.

3. Consideri ca este prea devreme pentru a economisi

In perioada tineretii, devine usor sa te lasi atras de toate placerile pe care le poti cumpara. De aceea, oamenii de multe ori considera ca in tinerete este prea devreme pentru a incepe sa economiseasca ori sa investeasca. Gresit! Nu este niciodata prea devreme pentru a realiza economii dintr-o parte a venitului tau, indiferent cat de mic sau mare este acesta.

Incepe sa economisesti de astazi! De fapt, expertii spun ca ar trebui sa iti faci economii inainte de a cheltui. Pastreza deoparte o portiune din orice castig sau venit si doar apoi cheltuie restul!

4. Nu tii o evidenta a banilor tai

Cu totii consideram ca stim de unde ne vin banii si unde ajung. Din pacate, acest lucru nu este valabil pentru majoritatea dintre noi. S-ar putea sa fim constienti de cheltuielile noastre majore, dar lucrurile mici, de obicei, ne erodeaza finantele mai mult decat cele mari.

Ar fi o idee excelenta sa incepi sa tii un jurnal cu toate veniturile si cheltuielile, fie ca sunt uriase sau mici. In acest fel, vei avea un control mai bun asupra finantelor tale.