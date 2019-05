Actoria este una din pasiunile mai vechi ale Oanei Zăvoranu. De la 15 ani de la ultimul său rol, Oana revine pe TV într-un serial. Aceasta s-a făcut reamrcată ca actriță de film în rolul pe care l-a jucat în una din primele telenovele românești.

Fanii o vor putea vedea pe Oana Zăvoranu în serialul „Sacrificiul” de la Antena1.

„Propunerea de a juca în serialul Sacrificiul am primit-o de la Ruxandra Ion, care a făcut posibil și în urmă cu 15 ani să mă aleagă în urma castingului susținut pentru „Numai iubirea”. Vestea am primit-o cu mare bucurie, dar și cu emoție, pentru că vine la pachet cu o mare responsabilitate, iar pauza de 15 ani pe care am avut-o a contribuit la acest amalgam de sentimente. A trecut ceva vreme de atunci, așa că am fost nevoită să mă acomodez treptat atât cu programul, cât și cu personajul. Mă regăsesc un pic în femeia căreia îi dau viață, însă fiind la început de proiect nu am aflat toate detaliile și încă o descopăr pe zi ce trece. Rolul pe care îl interpretez este unul foarte mișto, pentru că e vorba de o tipă zgubilitică, o divă, care sper să fie cea mai iubită! Întotdeauna merg la câștig!”, a mărturisit Oana Zăvoranu, conform DCNews.

„Deși pauza a fost mare, Oana este într-o formă de zile mari și sperăm ca și de data aceasta să fascineze publicul român. După prima zi de filmare a dovedit nu numai că nu și-a pierdut abilitățile actoricești, ci ne-a și bucurat pe noi, echipa, cu talentul, seriozitatea și profesionalismul ei”, a declarat Ruxandra Ion.

