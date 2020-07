Sunt probleme mari la ProTV din cauza pandemiei de coronavirus. Nimic nu mai este la fel ca înaintea izbucnirii epidemiei. O vedetă din interiorul postului s-a decis să spună totul.

O vedetă ProTV rupe tăcerea

După ce s-au ridicat unele restricții, la multe din serialele de televiziune s-au reluat filmările. Nici ”Las Fierbinți” nu face excepție. Totuși, pentru că platoul de filmare este într-o localitate de lângă București, s-au luat măsuri drastice de protecție.

Mai întâi, au fost testați toți actorii, dar și membrii echipei de pază și protecție, apoi s-a asigurat perimetrul zonei de filmare, astfel încât personalul să se interesecteze doar atunci când se filmează cadrele.

Celebrul Mihai Bobonete s-a decis să rupă tăcerea. „Am început filmările, dar e foarte ciudat totul. Ne-au testat pe toți. Stăm mereu cu măști. E foarte greu pentru că noi, înainte, eram ca o familie acolo, mâncam împreună cu oamenii din echipa de producție, acum e o bandă trasă, mâncăm pe rând, fiecare în rulota lui. Nu ne intersectăm niciodată la masă, e o schemă foarte ciudată. Noi, filmând de atâția ani, am devenit o familie suntem foarte apropiați și acum e destul de trist”, spune Mihai Bobonete, conform libertatea.ro.

Totuși, vedeta recunoaște. Serialul i-a schimbat viața. ”În primii ani de serial, că anul acesta se fac 10 ani, în primii 4-5 ani primeam reduceri. La piață îmi mai puneau câțiva cartofi în plus când cumpăram. Acum, în ultimii 5 ani, când deja s-a scris prin presă că câștigăm averi impresionante, s-a schimbat situația. Acum, când mă recunosc în piață, mă trag la cântar că zic că am bani mulți. Promoții n-am mai văzut de mult”, a dezvăluit interpretul lui Bobiță.

Mihai Bobonete a vorbit și despre banii strânși din comedie. ”Daaa, sunt plin de bani. Am Ferrari, am Bugatti. Am casă la Moeciu, la Bran, la Azuga, la Doftana, la Comana, deci tot ce e cu ”mana”. Așa am vrut eu, a fost o nebunie de-a mea. Pe litoral am cam tot ce înseamnă Saturn, Juptier, Neptun. În Saturn am cea mai frumoasă vilă de pe plajă, se învârte după Soare. Asta am făcut cu banii”, a declarat, ironic, Bobonete.

Actorul recunoaște că îi merge mai bine decât unui actor independent, dat fiind faptul că are multe proiecte extra. Totuși, are și datorii la bănci.

„Acum, sincer, că o să creadă lumea că vorbesc serios. Dacă nu venea pandemia asta, eu cred că apucam până în martie să dau toate datoriile. Dar am anunțat acum că nu am ce să fac, că nu am mai avut cum să mai joc, stau acasă. Nu am de unde”, a mai spuss actorul, conform sursei citate.