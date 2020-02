Rona Hartner a anunţat recent că vrea să devină mamă la 47 de ani, după ce în urmă cu un an a descoperit că are cancer. Din fericire, artista a reușit să învingă boala, iar acum se bucură din plin de viață. Mai mult, vedeta își dorește mai mult ca niciodată să devină din nou mamă.

„Dacă lumea spune oare ‘o să avem sau nu un copi, mie nu mi-e frică deloc, pentru că am doar 47 de ani în curând, adică pe 9 martie va fi ziua mea şi fac 47 de ani cu ajutorul lui Dumnezeu. După chimoterapie am avut foarte multe schimbări hormonale, ca să zic aşa, şi nu ştiu sigur dacă va mai fi posibil, dar e clar că ne dorim. Ăsta este cursul normal al vieţii şi e normal, dacă ne-am căsătorit creştineşte, să vrem să avem o familie creştină şi să acceptăm copiii. Dacă El consideră că trebuie să devin mămică la 47 de ani, sunt de acord, pentru că un copil este o binecuvântare la orice vârstă ar veni. Am rezultatele de la toate analizele de un an după ce a fost declanşat cancerul, nu mai am nimic”, a mărturisit Rona Hartner la Antena Stars.

Drama Ronei Hartner

Rona Harner are 46 de ani, iar anul trecut a intrat în sala de operații, unde medicii i-au făcut o intervenție la colon. Pe lângă tumora cancerigenă scoasă la sfârșitul lunii februarie se mai aflau încă cinci ganglioni. Rona Hartner a început tratamentul cu citostatice în primăvara anului trecut, potrivit VIVA! Acum, Rona vrea să devină mamă, mai ales că analizele sunt bune și a scăpat definitiv de cancer.

