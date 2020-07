Cunoscuta artistă Adriana Trandafir a făcut o serie de mărturisiri tulburătoare, marți seară, la Antena 3, povestind chinul prin care a trecut în perioada când a fost infectată cu noul coronavirus. Ea a precizat din capul locului că știe de unde a luat virusul. Ea a a participat luna trecută la filmările pentru emisiunea ”Te cunosc de undeva!” a postului Antena 1.

„Am filmat la „Te cunosc de undeva”, pe 8 iunie, şi, pe 12 iunie, am fost invitată la „Chefi la Cuţite”. (…) Testimonialele mi-au fost luate într-o sală unde era aer condiţionat şi mi-a plăcut că era răcoare şi era bine, după orele alea petrecute acolo în platou. Am simţit că mi-e frig – şi la Marcel tot aşa a debutat – şi le-am spus să închidă aerul condiţionat. Am mers noaptea acasă, am mâncat o felie de pepene rece şi, de atunci, a debutat simptomatologia cu un inconfort la gât – ceea ce pentru mine nu este nimic grav pentru că fac foarte des lucruri de-astea – cu o senzaţie de roşu în gât. Era aşa o jenă pe care o am de fiecare dată când poate vorbesc mai mult, când poate țip”, a spus artista.

Starea de rău a venit abia a doua zi.

„Dar încetul cu încetul, în noaptea aia, am început să am temperatură – nimic deosebit – am început să tuşesc – nimic grav pentru că şi tusea face parte din viaţă – şi am avut senzaţia aia de sfârşeală, de oboseală. Am zis că sunt obosită şi până dimineaţă o să îmi treacă. Dimineaţa, când m-am trezit, mai bine nu mă trezeam. Îmi era atât de rău şi de greu… Îmi era greu să ţin ochii deschişi. Nu puteam să mişc capul, nu puteam să respir, parcă eram lovită de toate tancurile planetei. Am început să vomit. Ieşeam la toaletă foarte des. Am început să fac frisoane, temperatură, dar eu am mai trecut prin lucruri din astea. Nu mi s-a părut nimic deosebit, până când mi-au dispărut gustul şi mirosul şi mi-a fost atât de rău încât nu mă mai puteam ridica din pat. Soţul meu a spus să chemăm un doctor. Am spus nu. Era weekend şi am zis că o să stau să zac şi o să îmi revin. Dar nu a fost aşa”, a spus Adriana Trandafir.

Am avut senzaţia de nu ştiu câte ori că am să mor

Ea a continuat seria mărturisirilor cutremurătoare legate de Covid-19, susținând că își dorea să fie în moartea clinică.

„Atât de rău mi-a fost. Am avut senzaţia de nu ştiu câte ori că am să mor. Am fost sigură că am să mor pentru că am stat singură în pătuțul meu, nu am vrut să mai vină nimeni, deşi toată familia mea a fost lângă mine. Am vorbit cu o prietenă, medic de familie, şi am întrebat-o ce aş putea să iau că eu cred că sunt foarte răcită şi mi-a dat un antibiotic şi am avut senzaţia că îmi este mai bine. Temperatura era foarte mare. Eu am mai făcut 40”, a mai spus artista.

„Între timp, luni-marţi, a fost testat Marcel. Am fost anunţaţi că trebuie să ne testăm şi atunci culmea este că de la 40 cât am avut seara temperatura, în dimineaţa în care am mers la testare m-am simţit bine, am luat un taxi. Temperatura pe care am avut-o la intrarea la test a fost 36,2. Deci temperatura irelevantă în acel moment. Am fost testată. Ne-am gândit că s-ar putea să fie, dar cum să ţi se întâmple ţie? Ca să fiu sigură, m-am dus şi mi-am făcut şi un test de sânge, care a indicat negativ. Seara, când am aşteptat testul din locul unde mi l-am făcut, m-au anunţat că sunt pozitivă. Testul rapid a fost negativ, iar PCR-ul arăta pozitiv. Bineînţeles că am crezut pozitivul şi m-am prezentat la spital”, a mai povestit Adriana Trandafir.

„Mi-am propus să mă iubesc mai mult, să am grijă mai mult de mine, să prioritizez, să nu cred că fără mine stă planeta. Nu stă planeta! Pentru lucrul acesta poate nu merită a prețui nimic, decât copiii și familia, dar în același timp uită-te la mine, sunt patru zile de când am ieșit din spital și a doua zi am avut spectacol, și acum sunt tot aici, în loc să fiu la munte. Mi-am salvat sufletul!”, a conchis artista.