România a regresat sau a stat pe loc timp de 30 de ani, atât cât s-a scurs de la Revoluția din 1989. Sunt capitole la care țara noastră este repetentă. Infrastructura sau educația sunt pur și simplu la pământ. Industria este și ea la nivel de avarie.

Politicienii sunt considerați țapi ispășitori pentru situația dramatică în care se află țara noastră. Sunt ultimii în Uniunea Europeană la aproape toate capitolele.

Vedeta Antenei 1, Dan Negru, a lansat un avertisment clar asupra celor care ne-au condus timp de 30 de ani. Momentul fantastic de la meciul României cu Norvegia, atunci când 30.000 de copii prezenți în tribune, au intonat imnul ”Deșteaptă-te, române!”, face încă ecouri în presa națională și internațională.

Dan Negru a fost profund impresionat de patosul cu care cei mici au intonat imnul și nu s-a sfiit să scrie, într-un mesaj postat pe o rețea de socializare, că ceea ce s-a întâmplat în tribune ar trebui să le dea fiori politicienilor români.

”Dacă aș fi politician in România

m-ar speria vocile ălora 30 k de copii care au cântat imnul aseară pe stadion.

Dacă din ăștia 30 mii mai rămân 10 mii in țara și tot e deajuns.

La cât patos au pus când au cântat

“in care te adânciră barbarii de tirani” ăștia mici n-or să vă bage in pușcării, or să vă calce și pe cap !”, a scris Dan Negru pe o rețea de socializare.

