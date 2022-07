Comandamentul Spaţial al Statelor Unite ale Americii „poate confirma că racheta Long March 5B (CZ-5B) a Republicii Populare Chineze (RPC) a reintrat deasupra Oceanului Indian la aproximativ 10:45 AM MDT pe 30/7”.

#USSPACECOM can confirm the People’s Republic of China (PRC) Long March 5B (CZ-5B) re-entered over the Indian Ocean at approx 10:45 am MDT on 7/30. We refer you to the #PRC for further details on the reentry’s technical aspects such as potential debris dispersal+ impact location.

Racheta Long March 5B a fost folosită, duminica trecută, pentru a lansa o navă spaţială fără echipaj, denumită Wentian, care transporta al doilea module de care China are nevoie pentru a finaliza noua sa staţie spaţială Tiangong, relatează postul de televiziune France24.

Administratorul NASA, Bill Nelson, a criticat sâmbătă Guvernul de la Beijing, acuzându-l de iresponsabilitate deoarece nu a trimis detalii despre prăbușirea rachetei.

„ Republica Populară Chineză nu a împărtășit informații specifice despre traiectoria rachetei deoarece racheta sa Long March 5B a căzut înapoi pe Pământ. Toate națiunile care navighează în spațiul cosmic ar trebui să urmeze cele mai bune practici stabilite și să își facă partea lor pentru a împărtăși acest tip de informații în avans pentru a permite previziuni fiabile privind riscul potențial de impact al reziduurilor rachetei, în special pentru vehiculele de transport greu, cum ar fi Long March 5B, care prezintă un risc semnificativ de pierdere de vieți omenești și bunuri materiale. Acest lucru este esențial pentru navigarea responsabilă în spațiului cosmic și pentru a asigura siguranța oamenilor de aici, de pe Pământ”, a scris sâmbătă Bill Nelson pe contul său de Twitter.

The People’s Republic of China did not share specific trajectory information as their Long March 5B rocket fell back to Earth.

All spacefaring nations should follow established best practices, and do their part to share this type of information in advance to allow…

— Bill Nelson (@SenBillNelson) July 30, 2022