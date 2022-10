Iată că speculațiile privind ”divorțul” lor de Familia Regală și decizia de a pleca în SUA continuă. Un cunoscut expert regal susține că Meghan Markle a părăsit Familia Regală pentru că, de fapt ea, „nu a vrut niciodată să rămână aici”.

Potrivit Sky News, biograful regal Tom Bower a declarat pentru GB News că Meghan Markle ”nu dorea decât banii” și „statutul” de membru al Familiei Regale. „Tocmai de aceea a plecat”, a spus el.

Ea a dorit doar o etichetă și a vrut bani! De aceea s-a întors în America

„Ea a dorit doar o etichetă, a vrut titlul, a vrut bani. Nu a primit prea mulți bani, dar a obținut statutul. Așa că s-a hotărât să se întoarcă în America”, declară Tom Bower.

Prințul Harry și Meghan Markle au renunțat la titulatura regală, după ce au părăsit Marea Britanie, în 2020, preferând să înceapă o viață nouă, peste Ocean.

În ultimele săptămâni, mai ales după decesul Reginei Elisabeta, au apărut tot felul de dezvăluiri legate de relația tensionată dintre ducii de Sussex și membri ai Familiei Regale. O astfel de dezvăluire aparține site-ului The Mint, care citează pasaje din cea mai recentă carte a lui Katie Nicholl, intitulată „The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown”.

Au tratat-o cu un mare refuz pe Regină

Autoarea susține că atât Meghan Markle, cât și Prințul Harry au respins de două ori invitația Reginei Elisabeta de a o vizita la Castelul Balmoral. Din câte se pare, cuplul a fost invitat prima dată de regina Elisabeta a II-a la Castelul Balmoral din Scoția, în 2019. Cu toate acestea, prințul Harry și Meghan au refuzat invitația, în încercarea de a păstra distanța. Invitația a fost făcută înainte ca ducii de Sussex să-și anunțe plecarea din familia regală, în 2020. Decizia lor „a provocat o mare nedumerire”, scrie Katie Nicholl.

„Mi s-a spus că nu s-ar fi potrivit discursului lor din acel moment. Iar discursul lor era ceva de genul „suntem noi doi, împotriva lor”. A existat acel sentiment de separare. Probabil că apariția lor la Balmoral ar fi fost interpretată ca a unei familii fericite, iar asta nu se încadra în discursul lor”, susține Katie Nicholl.

MM „Tungsten”, porecla care i se potrivea

Noua carte a expertului regal Katie Nicholl dezvăluie, printre altele, că regele Charles al-III-lea o poreclise pe Meghan Markle „Tungsten”(Wolfram) poreclă care reflecta duritatea și rezistența ei. Wolframul este un element chimic, un metal dur, de culoare cenușiu deschis, care are cel mai înalt punct de topire dintre toate elementele.

Potrivit lui Nicholl, Markle a dat dovadă de un grad mare de rezistență în timpul apariției sale, în 2018, alături de prințul Harry, de prințul William și Kate Middleton, la Forumul Fundației Regale.