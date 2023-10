Surpriză mare la emisiunea de marți, a show-ului Chefi la cuțite. Unul dintre favoriți a părăsit platoul. Nu mulți s-ar fi așteptat la acest deznodământ, dar un nou concurent din echipa lui chef Cătălin Scărlătescu a obținut cel mai mic punctaj.

Astfel, Scărlătescu a rămas cu doar cinci oameni după ultima ediție. Fabian Soare a obținut doar cinci puncte și nu a mai putut continua. Proba care l-a pus în dificultate este cea în care a trebuit să gătească un preparat care să meargă bine cu bere.

„Asta e, frate! Jur că sunt șocat! Habar nu am ce am făcut atât de greșit, chiar nu am idee. Sunt extrem de dezamăgit”, a spus Fabian Soare.