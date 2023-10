Emoții duminică, 1 octombrie, în cadrul emisiunii „Chefi la cuțite”, la finalul căreia un alt concurent și-a luat rămas bun de la competiție. Ediția din weekend nu a fost lipsită de momente tensionate, conflicte și chiar accidentări.

În cele din urmă însă, echipa lui Florin Dumitrescu a pierdut unul dintre membrii săi. Totul s-a întâmplat în ciuda alianței temporare cu Cătălin Scărlătescu pentru a-l înfrânge pe Sorin Bontea. Astfel, echipa lui chef Dumitrescu a ieșit cam șifonată din competiție în această ediție de duminică.

Din păcate, Mariana Sîrbușcă, o concurentă în vârstă de 61 de ani originară din Bacău, a fost eliminată în acest episod. Ea a avut mereu o contribuție importantă la victoriile echipei sale în competițiile anterioare, dar aseară se pare că norocul nu a fost de partea ei.

Preparatul ei nu a reușit să-i impresioneze pe jurați și a obținut doar șapte puncte. Acest lucru a dus în cele din urmă la eliminarea din competiție. Cu toate acestea, Mariana Sîrbușcă a păstrat o atitudine pozitivă și recunoscătoare față de experiența sa în cadrul „Chefi la cuțite”.

„Eu mă simt foarte mulțumită că am ajuns până în momentul de față. Că am experimentat, că am putut să stau între tineret, să socializez, să râd cu ei, am plâns cu ei.

Experiența Chefi la cuțite pentru mine a însemnat o provocare mare. O să rămân cu ea până la sfârșitul zilelor”, au spus Mioara Sîrbușcă la Chefi la cuțite, în timp ce colegii, care s-au atașat de ea, s-au întristat că pleacă.