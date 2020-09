Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sâmbătă seara, la Baia Mare, că drumul expres spre Ungaria şi Autostrada Nordului vor fi realizate.

„M-aţi invitat să mă angajez alături de Ionel Bogdan (candidatul pentru CJ n.r.), de Mircea Cirţ (candidatul pentru primăria Baia Mare n.r.), că Guvernul va sprijini toate proiectele ambiţioase pe care le-au prezentat băimărenilor, respectiv maramureşenilor. Astă e rostul meu aici, să garantez că formăm o echipă, să garantez că această echipă va lucra şi pentru Baia Mare şi pentru Maramureş. Să garantez că vom realiza proiecte care sunt extrem de importante, proiecte care pot să aducă foarte multe beneficii pentru Maramureş” a spus Ludovic Orban, prezent la lansarea candidatului PNL la Primăria Baia Mare, Mircea Cirţ.

El a explicat cum, în anul 2008, guvernul de atunci a amânat realizarea drumului expres Baia Mare – Satu Mare – Petea, deşi guvernul român şi cel ungar conveniseră realizarea investiţiei.

„O perioadă nu foarte lungă am fost şi ministru al Transporturilor, un an şi aproape opt luni, şi, când am ajuns ministru, am aflat că Guvernul român împreună cu Guvernul maghiar, în şedinţă comună, s-au angajat să realizeze proiectul drumului expres care să asigure legătura între Baia Mare şi reţeaua de transport printr-o autostradă de transport din Ungaria, drumul Petea – Satu Mare – Baia Mare. (…) Am făcut licitaţie, am semnat contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate, am aprobat documentaţia tehnico-economică în şedinţă de Guvern şi am pregătit banii pentru 2009 că să realizăm acest drum expres. Asta se întâmpla în 2008. (…) Numai că, din păcate, din 2008 până astăzi, acest drum expres nu s-a realizat. Poate că dacă atunci ar fi fost votat PNL, foarte sigur acel drum expres era realizat şi Baia Mare era conectată la infrastructura de transport european, fiind mult mai atractivă pentru orice investiţii. (…) Astăzi, eu vă garantez că, dacă oamenii aleg bine, că până la urmă, vox populi vox dei, vocea lui Dumnezeu se exprimă prin voinţa oamenilor, numai că oamenii trebuie să aibă un pic de discernământ. (…) Trebuie să aleagă înţelept, cu discernământ, să aleagă oameni serioşi, oameni care au făcut ceva în viaţă, oameni care au capacitatea de a dezvolta o viziune de dezvoltare, au capacitatea de a conduce proiecte, programe importante, care au capacitatea de a aduce resurse, care au capacitatea de a pune aceste resurse în folosul oamenilor”, a declarat Ludovic Orban.

Orban garantează că Autostrada Nordului se va realiza, cu o condiție

Liderul liberal a menţionat că şi Autostrada Nordului a avut aceeaşi soartă că şi drumul expres, adică nu a mai fost construită.

„Şi vă mai zic încă ceva, cred că în 2008 s-a vorbit de Autostrada Nordului, nu ştiu dacă sunteţi la curent. De fapt, Autostrada Nordului era în continuarea drumului expres Baia Mare – Satu Mare – Petea, scopul este de fapt să conecteze Baia Mare cu Suceava, prin Bistriţa, Vatra Dornei, actualul Drum Naţional 18. Şi acum pot să vă spun că aşa cum se va realiza drumul expres Baia Mare – Satu Mare – Petea, la fel se va realiza şi această autostradă a Nordului. La fel se va realiza şi această autostradă sau drum expres pentru că va avea profil de autostradă doar acolo unde traficul impune dezvoltarea unei investiţii în regim de autostradă. Asta pot să va garantez că se va realiza. Cu o singură condiţie, să aleagă bine oamenii! Şi la Baia Mare pe Mircea Cirţ, şi la Maramureş în funcţia de preşedintele al Consiliului Judeţean pe Ionel Bogdan”, a susţinut Ludovic Orban.

El a opinat că şi în municipiul Baia Mare se pot derula investiţii publice asemănătoare celor din Oradea, judeţul Bihor.

„Despre Baia Mare, spun doar atât: se poate mai mult, se poate mai ieftin, se poate mai bine, se poate mai repede şi se poate mai cu respect faţă de oameni! Să nu îşi imagineze cineva că dacă s-a făcut ceva în Baia Mare, pentru că s-a făcut ceva, nu că altcineva n-ar fi putut face. În ceea ce mă priveşte pe mine am convingerea că Mircea Cirţ poate să facă mult mai mult, mult mai repede, mult mai ieftin, mult mai bine şi în cadrul unei viziuni a unei concepţii de dezvoltare care să aducă cu adevărat şansa Băii Mari de a deveni aşa cum a spus Mircea, centru regional. Nu e suficient numai să asfaltezi (…) A început asfaltarea, acum în campanie, de zici că au adunat banii special numai să asfalteze în campanie! Nu e suficient să asfaltezi! Degeaba torni asfalt pe străzi dacă n-ai o centură, de exemplu, pentru că tot asfaltul care-l torni pe străzi e făcut praf de tot traficul greu care traversează Baia Mare, dacă nu faci o centură, de exemplu. Aici îţi trebuie viziune. Ilie Bolojan, de exemplu, a făcut nu un parc industrial, deja îl face pe al patrulea”, a spus Ludovic Orban.

Preşedintele PNL a arătat că nivelul fondurilor europene atrase în municipiul Oradea reprezintă echivalentul mai multor primării administrate de primari PSD din Oltenia şi alte judeţe din sudul ţării.

„Nu vă mai spun alte şi alte minunăţii, iar acolo nivelul fondurilor europene atrase e cât toate fondurile atrase de primarii PSD din Oltenia! Cred că mai punem pe lângă Oltenia şi Teleormanul şi încă câteva judeţe(…) Acolo nu există om care să ciocănească la uşa lui Bolojan, care să vrea să investească în Oradea şi să nu primească cele mai bune condiţii. Aici trebuie gândit că dezvoltarea nu se poate realiza decât pe baza iniţiativei. Oamenii au idei şi vor să le pună în practică. Administraţia, de fapt, trebuie să creeze acel cadru încât o idee să poată fi pusă în practică cât mai repede, chiar administraţia să fie un punct de sprijin pentru cel care vrea să pună în practică ideea. Indiferent că e vorba de producţie, de comerţ, turism sau de alte categorii de activităţi. Mişcarea, dinamica unei localităţi depinde de iniţiativa individuală şi de modul cum iniţiativa individuală este susţinută de administraţie”, a spus Ludovic Orban.

El a susţinut că antreprenorul Mircea Cirţ, care candidează din partea PNL la Primăria municipiului Baia Mare, e un om cu viziune.

„Mircea Cirţ este un om care ştie să facă afaceri, ştie ce să faci ca afacere, pentru că afacere vine de la a face, ştie cum poţi să transformi un gând în faptă pentru că a parcurs acest drum. A făcut aceste lucruri. Pentru el e mai uşor. Pentru el o viziune poate să fie realizată prin mobilizarea tuturor resurselor umane, financiare sau de altă natură pentru realizarea proiectelor respective”, a declarat Ludovic Orban.

Sursă foto: INQUAM/Cornel Putan