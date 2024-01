Citigroup concediază 20 de mii de oameni

Compania Citigroup a anunțat că va desființa 20.000 de locuri de muncă în următorii doi ani, recunoscând un trimestru „clar dezamăgitor”. Marcat de taxe excepționale care au dus la o pierdere de 1,8 miliarde de dolari. Această decizie face parte din eforturile băncii de a reduce birocrația, de a crește profiturile și de a stimula prețul acțiunilor, care au rămas în urmă față de alte bănci. Cu toate acestea, pe fondul acestor anunțuri, acțiunile Citigroup au crescut cu peste 1%.

„Al patrulea trimestru a fost foarte clar dezamăgitor”, a declarat directorul general Jane Fraser în fața analiștilor. „Știm că anul 2024 este critic” a continuat el.

Citigroup planifică să-și diminueze forța de muncă la nivel global cu 20.000 de angajați până în 2026. Aceștia reprezintă aproximativ 8% din totalul de 239.000 de persoane. Această decizie reprezintă o componentă esențială a unei ample reorganizări. Ea are rolul să crească eficiența și să îmbunătățească performanța financiară a băncii. Pierderile au fost imense Măsurile de reducere a personalului includ și disponibilizări asociate cu separarea unității sale mexicane de consum Banamex. Care ar putea să se materializeze printr-o ofertă publică inițială. Obiectivul Citigroup este de a ajunge la un nivel de personal de aproximativ 180.000 de angajați în final.

„Câștigurile Citigroup au arătat îngrozitor, cu o pierdere mare de 1,8 miliarde de dolari, dar activitatea de bază a băncii a arătat rezistență”, a declarat Octavio Marenzi, director general la firma de consultanță în management Opimas.

Pierderea survenită a fost generată de taxe în valoare de 3,8 miliarde de dolari, arată un dosar. Acesta includea cheltuieli de reorganizare, rezervă asociată devalorizărilor valutare și instabilității din Argentina și Rusia. Precum și o plată de 1,7 miliarde de dolari pentru susținerea unui fond guvernamental de asigurare a depozitelor.

Banca prognozează că va înregistra costuri între 700 de milioane și 1 miliard de dolari în cursul acestui an, asociate cu cheltuielile de concediere și reorganizare.

Citigroup Inc. este o companie de servicii financiare americană cu sediul în New York City, scrie Wikipedia. Formarea ei a fost anunțată pe 7 aprilie 1998 prin unirea Citicorp și Travelers Group. Compania are peste 200 milioane conturi clienți în peste 100 țări, cu total active de aproape 1.9 trilioane $. Este un dealer principal în U.S. Treasury securities iar acțiunile sale sunt componentă a indicelui bursier Dow Jones Industrial Average.

Printre brandurile companiei se numără: Citibank, Banamex, Citimortgage, CitiInsurance, Citicapital, Citifinancial, Diners Club, Primerica, Smith Barney, CitiCards, Credicard, Egg.