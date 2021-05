Duminică, 16 mai, compania Antibiotice, în parteneriat cu Direcția de Sănătate Publică Iași și Instituția Prefectului-Județul Iași a organizat Caravana a+, un centru mobil de vaccinare anti-Covid, care s-a deplasat în localitățile din mediul rural ce înregistrează o rată scăzută de vaccinare. Prin urmare, 150 de persoane din localitățile Hălăucești, Stolniceni-Prăjescu și Mogoșești-Siret s-au vaccinat cu serul Pfizer/BioNTech, neînregistrându-se nici o reacție adversă.

“Am luat decizia desfășurării Caravanei a+ deoarece considerăm că susținerea eforturilor autorităților privind vaccinarea populației este și responsabilitatea noastră, a celor ce dețin resurse umane calificate și logistica necesară desfășurării acestor acțiuni.

Dacă începând cu luna ianuarie ne-am orientat spre vaccinarea atât a angajaților proprii, cât și a populației generale prin Centrul propriu de vaccinare, acum venim și în sprjinul populației din zonele rurale, unde accesul la vaccinare este dificil. În acest mod dorim să revenim sănătoși la normalitate!“, a declarat Ioan Nani, Director General Antibiotice.

Caravana a+ se va deplasa, în fiecare duminică, timp de șase săptămâni, sau cât va fi necesar și va facilita accesul la vaccinare al populației, fără o programare prealabilă, fiind necesară doar prezentarea cărții de identitate.

Personalul medical s-a mobilizat

Compania Antibiotice va pune la dispozuție autocarul precum și personalul necesar (medici, asistenți, registratori și voluntari). Materialele sanitare vor fi puse la dispoziție de către Direcția de Sănătate Publică Iași, iar zonele rurale în care este nevoie de administrarea vaccinului, vor fi identificate de Instituția Prefectului – Județul Iași împreună cu DSP Iași.

“La vârsta mea este necesar să mă vaccinez dar nu am avut posibilitatea până acum. Mi-am dorit mult să fac vaccinul, să mă simt protejată. Sunt singură, mi-e greu și mi-e tare dor de copiii și nepoții mei. Am crescut 6 copii și acum am 11 nepoți care nu sunt în țară și nu i-am mai văzut de aproape 2 ani. Îmi doresc să vină acasă, să fim în siguranță, așa că mă bucur mult că am reușit să mă vaccinez la noi în comună” – pensionară, 73 de ani, comuna Hălăucești.

Amenajarea Caravanei a+ respectă normele de protecție și siguranță impuse de pandemie, fiind parte a Centrului de vaccinare a+, ce funcționează de 4 luni în incinta companiei Antibiotice. În cadrul acestui centru s-au administrat până în prezent 15.000 de doze de vaccin, fără a fi înregistrate reacții adverse severe.