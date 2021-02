Lumea muzicii se cutremură. Îndrăgita cântăreață, Demi Lovato a făcut o dezvăluire fără precedent în cadrul unui documentar. Aceasta a precizat că a suferit, în 2018, trei atacuri cerebrale şi un atac de cord după o supradoză de droguri, informează news.ro.

De menționat este faptul că, vedeta în vârstă de 28 de ani, care fusese abstinentă şase ani după ce a urmat tratament pentru dependenţă de alcool şi droguri, a fost spitalizată la Los Angeles în 2018. Ea a fost găsită, inconştientă, în casă, însă timpul a fost de partea ei, potrivit declarațiilor făcute chiar de ea.

În trailerul serialului documentar „Dancing With The Devil” al YouTube, îndrăgita cântăreață spunea că mai avea maxim zece minute.

„Am avut trei atacuri cerebrale. Am suferit un atac de cord. Medicii mi-au spus că mai aveam cinci până la zece minute”, a spus Demi Lovato.

Totodată, într-un interviu acordat Associated Press, cântăreaţa a spus că supradoza i-a afectat creierul, iar efectele se resimt și acum. „Încă mă confrunt cu efectele ei”, a adăugat Lovato.

Momente dificile pentru cântăreață

Demi Lovato a trecut prin momente extreme. La doar 28 de ani, aceasta s-a luptat cu dependenţa de alcool şi droguri o bună perioadă de timp. Într-un documentar din 2012, „Demi Lovato: Stay Strong” se arată cum obişnuia să prizeze cocaină de mai multe ori pe zi, dar a găsit calea de a merge la dezintoxicare şi de a se întoarce la o carieră de succes.

Demetria Devonne „Demi” Lovato s-a născut pe 20 august 1992 și este cântăreaţă, compozitoare şi actriţă americană. Ea a debutat în serialul „Barney & Friends”, dar a devenit cunoscută pentru interpretarea rolului Mitchie Torres în filmele „Camp Rock” şi „Camp Rock 2: The Final Jam” (2010). Ea s-a remarcat şi în serialul „Sonny şi steluţa ei norocoasă/ Sonny with a Chance”.

În ceea ce privește industria muzicală, Demi Lovato a debutat în 2008, cu albumul „Don’t Forget”. Ea a mai lansat albumele: „Here We Go Again” (2009), „Unbroken” (2011), „Demi” (2013), „Confident” (2015) şi „Tell Me You Love Me” (2017).

A primit două nominalizări la premiile Grammy. În 2020, a cântat imnul SUA înaintea finalei Super Bowl, a fost prezentă pe scena galei Grammy şi la Billboard Music Awards şi a făcut parte, în ianuarie 2021, din lineup-ul evenimentului dedicat inaugurării mandatului prezidenţial al lui Joe Biden.

Sursă foto: INQUAM Photos, Virgil Simonescu