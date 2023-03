Best of 2022: ce a însemnat pentru voi acest an?

Pentru anul 2022, dacă ar fi să alegem un singur cuvânt-cheie sau un singur titlu pentru acest capitol, ar fi cuvântul “educație”, cu toate sensurile pe care le cuprinde. Mai exact, în 2022 am continuat să lucrăm la obiectivul pe care ni l-am propus încă de la început, acela de a contribui în mod real la creșterea comunității creative de designeri și arhitecți, investind în programe și evenimente educaționale, dar și în colaborări strategice menite să aducă mai multă valoare în piață.

Din postura unei companii care lucrează cu piatra naturală și este conectată la mai multe industrii, de la piața construcțiilor la lumea carierelor și a materialelor brute, de la arhitectură de mare anvergură și până la proiecte de design în serie limitată, vedem unde există nevoi, dar și foarte mult potențial, așa că suntem în măsură să inițiam și să facilităm schimbări pozitive în comunitate. În plus, anii de experiență în lucrul cu piatra naturală ne oferă o perspectivă amplă asupra posibilitățile pe care piatra le oferă și toate inițiativele educaționale pe care le dezvoltăm pun accentul pe versatilitatea și “flexibilitatea” acestui material. Misiunea noastră e să fim un provider de inspirație pentru cei mai creativi profesioniști din industrie. Pentru noi, asta face diferența dintre “comerciant” și “lider”.

Ne aflăm în fața unei oportunități unice, aceea de a conecta diverși profesioniști și de a amplifica oportunități de creștere pentru fiecare dintre aceștia. Cu asta ne-am ocupat în 2022 și va fi o temă recurentă și în anul următor.

În 2022, showroomul PIATRAONLINE nu a fost doar un showroom de piatră naturală, ci un hub creativ care a găzduit workshopuri și sesiuni de networking. Pe scurt, un loc al intersecțiilor pentru o comunitate căreia i-a adus noi oportunități de business și de dezvoltare. Anul acesta am continuat să creăm pretexte de întâlnire pentru comunitatea cu circuit închis, ArhiKit, un grup de designeri, arhitecți și creativi multidisciplinari cărora le oferim cadrul perfect pentru networking și colaborare. În plus, am lansat o serie de ateliere educaționale în ediție limitată susținute de Ciprian Sipoș și am organizat alături de IED (Istituto Europeo di Design), pentru prima dată în România, un workshop dedicat studenților la design și arhitectură, tinerilor din industria creativă și celor care vor să aprofundeze toate tipurile de design.

În plus, dincolo de toate aceste inițiative și evenimente nevăzute de publicul larg, am continuat să dezvoltăm portofoliul de produse și să îmbunătățim și să simplificăm experiența de cumpărare, atât online, cât și offline.

O comunitate cu circuit închis? Ce este, cu adevărat, ArhiKit?

ArhiKit este un grup de networking care reunește, deja, peste 600 de designeri și arhitecți,

iar PIATRAONLINE este “prietenul comun” care îi pune în legătură și le oferă ocaziile de care au nevoie pentru a dezvolta noi parteneriate și pentru a fi la curent cu cele mai relevante noutăți din industrie. Cu unii dintre membrii ArhiKit colaborăm când vine vorba de ateliere și evenimente educaționale, cu alții dezvoltăm proiecte de design sau lansăm noi linii de business și cu ajutorul tuturor setăm noi standarde în industrie. Împreună, alimentăm un incubator de idei și creăm ocazii de mentorat care ajută tinerii aflați la început de drum în industrie.

Agenda de evenimente și intersecții: ce se întâmplă la aceste întâlniri?

2022 a fost un an bun pentru comunitate. Am deschis noi oportunități de colaborare la un pahar de prosecco în cadrul cinelor private organizate în showroom, experiențe gourmet create de cei mai talentați chefs din oraș special pentru comunitatea noastră. Am organizat workshop-uri și sesiuni de lucru împreună cu partenerii noștri din Grecia, reprezentanți ai celor mai importante cariere de piatră, pentru a face întreg procesul de prelucrare mult mai tangibil pentru designeri și arhitecți și a-i ajuta să își pună mai ușor ideile în practică. Pe scurt, am deschis o conversație importantă despre tot ce se întâmplă între randare și materializare. Tot în cadrul comunității ArhiKit, am pornit la drum cu câteva colecții de produse de design semnate de arhitecții din comunitate, proiect ce se va materializa in 2023, prima parte a anului.

În octombrie am invitat tinerii creatori să aprofundeze diferite tipuri și niveluri de design și să-și transforme ideile într-o colecție tangibilă, din piatră naturală, sub îndrumarea lui Attila Veress, product design talent & IED teacher. Workshop-ul de design “Tangible-in-Tangible” a fost prima experiență educațională de acest tip susținută de Istituto Europeo di Design, una dintre cele mai prestigioase rețele educaționale din lume, în România. O colaborare de care suntem extrem de mândri și pe care ne dorim să o alimentăm în continuare și în 2023.

Credem că atunci când profesioniștii din jurul nostru cresc, și noi creștem ca echipă. Așa că, 2022 a fost și anul în care am organizat o serie de ateliere dedicate comunității ArhiKit, alături de Ciprian Sipoș, Interior Designer și absolvent IED Barcelona.

Puteți spune că puneți bazele unui segment B2B cu circuit închis?

Până în acest an, strategia de vânzări PIATRAONLINE s-a axat, cu preponderență, pe segmentul B2C. A fost important pentru noi să deschidem publicului larg apetitul pentru piatra naturală și să poziționăm acest material ca alternativă viabilă la finisajele clasice, ceramice. Ne-am dorit și am reușit să arătăm că piatra naturală poate fi un affordable luxury pentru orice proiect de amenajare.

Am fost primii din România care au investit într-o astfel de abordare educațională.

Acum, a venit momentul să turăm motoarele și în direcția segmentului B2B, care s-a dezvoltat organic până în acest moment. Aici intră în scenă comunitatea Arhikit. Lansarea unui departament intern B2B are ca scop tocmai valorificarea potențialului de creștere oferit de comunitatea noastră de designeri și arhitecți. ArhiKit, în viziunea noastră, este un win-win situation. Noi avem o bază de profesioniști către care putem propune inițiative și oportunități de business. Arhitecții au un partener de încredere pentru cele mai ambițioase proiecte. Mai simplu spus: ne punem creativitatea la contribuție pentru a crește și industria de design și arhitectură, și businessul PIATRAONLINE.

Retrospectiva 2022: capitalul de afacere generat de noul segment B2B?

Suntem în punctul în care analizăm și trasăm ce a însemnat segmentul de B2B pentru anul trecut, în acest moment putem face o estimare a cifrei generate de acest segment nou si anume 4,926,400.00 RON capital generat de noile parteneriate până la final de an, în plus încă avem contracte deschise din 2022 care sunt în curs de livrare. Abia așteptăm să vedem ce ne rezervă noul 2023.