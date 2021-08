O actriță cunoscută este în stare gravă! Boală cruntă de care suferă

Actrița a făcut anunțul luni, 2 august, pe rețelele de socializare. Acesta a ținut să puncteze că are cancer la plămân chiar dacă nu a fumat niciodată.

„Trebuie să vă spun ceva. Am cancer. Voi intra în operaţie pentru a-mi îndepărta jumătate din plămânul stâng. Da, am cancer la plămân chiar dacă nu am fumat niciodată”, a scris Kathy Griffin pe Twitter şi Instagram, conform informațiilor transmise de variety.com

Medicii sunt optimiști

Din fericire, aceasta a explicat că „medicii sunt optimiști” deoarece cancerul este în stadiul unu.

„Medicii sunt optimişti pentru că este stadiul unu şi a afectat doar plămânul stâng. Din fericire, nu voi face chimioterapie sau radiaţii după asta şi ar trebui să pot respira normal”, a completat actrița.

Recuperarea va dura o lună şi este complet vaccinată împotriva COVID-19

De asemenea, Kathy Griffin a punctat că recuperarea va dura o lună şi este complet vaccinată împotriva COVID-19.

„Dacă nu aş fi fost vaccinată, ar fi avut probleme şi mai grave”, a adăugat ea. „Vă rog să vă faceţi controale medicale regulat. Vă va salva viaţa”, a spus actrița.

Amintim că actriţa Kathy Griffin este deţinătoare a două premii Emmy pentru show-ul “My Life on the D List”. Acesta a stârnit controverse după ce a publicat în 2017, pe reţelele sociale, o fotografie în care apărea ţinând în mână capul lui Donald Trump plin de sânge. Drept urmare, postul CNN, cu care avea contract atunci, a concediat-o.

Sursă foto: Dreasmtime