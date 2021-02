Bat clopotele de nuntă. Doi dintre cei mai iubiți artiști români au decis să facă pasul cel mare. Informația i-a șocat pe toți cei care îi cunoscut. Mai ales că îndrăgiții artiști trăiesc de ani buni în concubinaj.

Este vorba de Alex Velea și Antonia. Cei doi vor să își lege destinele și în fața lui Dumnezeu. Un singur lucru îi mai împiedică. Este vorba de pandemia de coronavirus

Alex Velea a făcut dezvăluiri cu privire la momentul în care va avea loc marele eveniment.

După ce divorțul Antoniei s-a finalizat, Alex e pregătit să o o ceară pe acesta de soție. El are de gând să invite toată crema artiștilor. De la nuntă nu ar lipsi nici cei care le-au stat alături în cei 7 ani de relație.

Nunta anului are însă o piedică

„O să se căsătorească toată lumea anul ăsta. Și noi ne dorim treaba asta. Să nu mai trăim în concubinaj. Așteptăm să vedem ce se întâmplă. Încă e o perioadă dubioasă. Am botezat și eram trei familii în biserică maxim”, a explicat artistul la Xtra Night Show.

Covid-ul îi dă însă planurile peste cap. De altfel, Alex Velea a trecut prin momente de cumpănă din cauza temutului virus.. Antonia, copiii și părinții artistului au fost infectați cu SARS-CoV-2. Artistul a dezvălit chiar că în prima fază nu a crezut în pericolul Covid. Ulterior, însă, și-a schimbat radical poziția. S-a întâmplat chiar după ce s-a trezit că este infectat.

„Eu am fost din ăia care la început nu au crezut, după m-am conformat și într-un final chiar am luat. Am avut o formă ușoară. M-a frapat că nu am mai avut gust și miros și mie nu mi s-a mai întâmplat asta nici când am mai fost răcit. Antonia m-a încurajat. Am avut toți. Și eu, și Antonia, și copiii și părinții mei”, a dezvăluit el.