Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, miercuri seară, că a avut o discuție oficială cu Olaf Scholz despre ajutorul defensive, cooperarea în sectorul energetic şi creşterea sancţiunilor împotriva Rusiei.

„Apreciem nivelul ridicat de dialog cu Germania şi sprijinul pentru lupta noastră!”, a scris președintele ucrainean pe contul său de Twitter.

Held regular talks with 🇩🇪 Chancellor @Bundeskanzler. Talked about defensive aid, cooperation in the energy sector, increasing sanctions on the Russian aggressor. We appreciate the high level of dialogue with 🇩🇪 and support in our struggle!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 11, 2022