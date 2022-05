Lovitură puternică încasată de social-democrații cancelarului german Olaf Scholz. Aceștia au suferit duminică o înfrângere grea în alegerile regionale din nordul Germaniei. SPD au ajuns doar pe locul trei după conservatori, în mare măsură câștigători, și Verzi, relatează AFP.

Partidul Social Democrat (SPD)a obținut între 15,5% și 16% din voturi în micul land Schleswig-Holstein din Germania. Aceste cifre sunt prezente în unele sondaje realizate la ieșirea de la urne, ele fiind difuzate de canalele publice de televiziune ARD și ZDF. SPD conduce din decembrie anul trecut coaliția de trei partide de la Berlin cu Verzii și Liberalii. SPD a scăzut cu aproximativ 12 procente fată de acum cinci ani, ceea ce l-a determinat pe secretarul său general, Kevin Kühnert, să spună că nu este vorba ”de o seară electorală bună”.

Creștindemocrații fostului cancelar Angela Merkel (2005-2021), la putere în această regiune, au câștigat între 41% şi 43% din voturi, un avans de 9 până la 11 procente fată de scrutinul din 2017. Potrivit sursei citate, verzii au obținut locul doi, deținând între 17% și 19,5% din voturi în această regiune de unde provine vicecancelarul și ministrul Economiei și Climei, ecologistul Robert Habeck. Ca reacție la acest rezultat, el a cerut formarea unei alianțe regionale cu CDU pentru a guverna acest land.

Sursa menționată a mai arătat că liberalii FDP, parteneri ai coaliției de guvernământ de la Berlin, au obținut 7% din voturi.

Trebuie menționat că aceste alegeri care au avut loc într-un land învecinat cu Danemarca. El reprezintă al doilea test electoral al anului pentru guvernul cancelarului Olaf Scholz.

Conform unui sondaj efectuat la mai puțin de două luni după instalarea la putere în Germania a noii coaliții de centru-stânga, sprijinul publicului pentru Partidul Social Democrat (SPD) al cancelarului Olaf Scholz a înregistrat o scădere, a arătat, vineri dpa. Cu toate că SPD și partenerii săi de coaliție, Verzii și Partidul Liberal Democrat (FDP), continuă să se bucure împreună de o majoritate clară în preferințele electoratului, SPD singur este susținut de numai 24% dintre germani, arată cel mai nou Politbarometer, făcut public de ZDF.

Este o scădere de 3 puncte procentuale de la sondajul similar anterior realizat acum două săptămâni. Scholz personal a suferit scăderi ale ratingului pentru popularitate și performanță. Dacă ar avea loc iarăși alegeri legislative, alianța conservatoare CDU/CSU se poate aștepta să obțină 23% din voturi, Verzii – 18% (plus 2%), iar FDP 10% (minus 1%), a mai indicat sondajul.

OUCH! Chancellor Scholz’s SPD suffers major defeat in German state election as CDU wins state election in Schleswig-Holstein w/43% of votes (+11ppts), exit polls show. SPD drops to 15.5% while Greens gains 4.1ppts to 17%. pic.twitter.com/vNLaQTgwrg

— Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 8, 2022