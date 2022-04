Conțin anumite substanțe care pot da și amnezie

Chef Florin Dumitrescu a fost invitat în podcastul de pe YouTube al lui George Buhnici, acolo unde a precizat că preferă să nu mai mănânce ciorbă la restaurantele din România.

Cheful de la emisiunea ”Chefi fără limite”, de la Antena 1, a povestit că după ce mănâncă ciorbă la restaurantele din țara noastră i se face rău la stomac.

De asemenea, el mai spune că a citit undeva că aceste ciorbe conțin anumite substanțe care pot provoca amnezie.

”Eu nu mai mananc ciorba la carciumi romanesti pentru ca e plina mancarea de praf. In momentul in care gust, am cinci minute dupa care doua nopti nu mai sunt om, ma rupe stomacul in doua.

Am citit ca ele conțin anumite substanțe care pot da și amnezie”, a declarat chef Florin Dumitrescu în podcastul lui George Buhnici.

Cum putem găti mai bine

De asemenea, chef Florin Dumitrescu a venit și cu sfaturi pentru români și spune că ne-am format un standard de gust greșit din cauza ingredientelor care sunt gătite într-un mod incorect.

Pentru a putea schimba acest lucru, ar trebui să ne spunem punctul de vedere atunci când ceva nu se place. În acest mod, persoana care a gătit mâncarea ar putea să își îmbunătățească modul în care prepară ingredientele.

Cu toate acestea, cheful de la Antena 1 spune că ar trebui să acceptăm faptul că din când în când greșim și ar trebui să fim deschiși pentru a putea învăța lucruri noi.

”Ne formam un standard de gust gresit bazat pe niste ingrediente gatite gresit – prea mult sau unele prea putin. De aici este problema.

Cel mai simplu mod de a reusi sa mananci bine si sanatos si gustos este sa-ti expui punctul de vedere ”Bai, mie nu-mi place brocolli”, poate matusa, mama, bunica o sa inteleaga ca nu e bine si o sa intre sa caute un tutorial pe YouTube (…) cred ca primul lucru de schimbat ar fi sa ne dam seama ca facem si greseli din cand in cand si sa fim deschisi sa invatam chestii noi”, a mai spus chef Florin Dumitrescu.