În urmă cu trei ani, Florin Dumitrescu, s-a ales cu niște probleme care îi dau bătăi de cap, după ce a vizitat un salon de înfrumusețare pentru a-și face o pedichiură. Acum chef-ul trebuie să se lase pe mâinile medicilor și să-și facă o nouă intervenție chirugicală.

„Câteva zile nu mai sar ca Jordan, dar totuși am și eu o rugaminte la școlile de pedichiura din România. Nu mai tăiați unghiile rotunde și lăsați colțurile în pace, de 3 ani ma chinui cu unghia incarnată după ce am vrut să merg și eu cu degetele la vedere și o dată pe an trebuie să mă operez. Suntem mulți băieți cu problema asta!”, a scris Florin Dumitrescu pe rețelele de socializare.

Postarea a strâns multe aprecieri, iar în scurt timp, zeci de internauți au povestiti, de asemenea, problemele pe care le-au întâmpinat și ei în la nivelul unghiilor.

”Și eu am avut aceeași problema cu unghia încarnată și cu greu am reușit să scap m-am chinuit 4 ani și după ce eram din duș mereu îmi ridicam cotul unghie cu o penseta și uite așa am reușit eu să scap”, a scris un urmăritor.

”E groaznic, mai ales vara. Daca ai o pedichiurista buna care stie sa scoata colturile de la „radacini” si mergi constant sa curete locul, nu apar probleme”, a adăugat un altul.