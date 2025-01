Actorul și regizorul Florin Zamfirescu a făcut declarații în care îl susține pe fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, pe care îl consideră o figură providențială și o soluție pentru redresarea României.

Florin Zamfirescu a declarat că Georgescu reprezintă viitorul țării și că, în opinia sa, încercările de a-l opri din parcursul său politic nu fac decât să-i întărească poziția.

„România are un destin. De fapt este Călin Georgescu acum. Este o ființă providențială, fără doar și poate! Nu este o întâmplare, o glumiță. Toți cei care se chinuie să-l doboare nu fac, de fapt, decât să-l întărească. Pe lângă faptul că este un miracol este un dar al acestei țări, însemnă că țara asta are un destin și țara asta are un viitor”, a spus actorul.