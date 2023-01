Dispozitivele sunt un accesoriu obișnuit în saloanele de manichiură și, în general, folosesc un spectru special de lumină UV (340-395 nm) pentru a usca substanțele chimice utilizate în manichiura cu gel.

În timp sistemele pentru bronzare artificială folosesc un spectru diferit de lumină UV (280-400 nm), iar toate studiile au demonstrat că este cancerigen, spectrul utilizat la uscătoarele din saloanele de manichiură nu a fost atent analizat, relatează Phys.org.

Moartea celulelor, leziuni mitocondriale și ale ADN-ului

„Dacă vă uitați la modul în care sunt prezentate aceste dispozitive, ele sunt comercializate ca fiind foarte sigure”, a spus Ludmil Alexandrov, profesor de bioinginerie și de medicină celulară și moleculară la UC San Diego, autor al lucrării publicate în Nature Communications.

„Dar, din câte știm, nimeni nu a studiat clar aceste dispozitive și modul în care acestea afectează celulele umane la nivel molecular și celular”, a menționat el.

Folosind trei linii celulare diferite – keratinocite de piele umană adultă, fibroblaste ale prepuțului uman și fibroblaste embrionare de șoarece – cercetătorii au descoperit că utilizarea acestor dispozitive care emit UV, doar pentru o singură sesiune de 20 de minute, a dus la moartea celulară în procent de 20- 30% din celule expuse, în timp ce expuneri consecutive de 20 de minute au cauzat moartea a 65-70% din celulele expuse.

Reacții similare ca la pacienții cu cancer al pielii

Expunerea la lumina UV a provocat și unele leziuni mitocondriale și ale ADN-ului în celulele rămase și a dus la mutații care pot fi observate în cancerul de piele.

„Am observat mai multe lucruri: mai întâi, am văzut că ADN-ul este deteriorat”, a spus Alexandrov.

„Am văzut, de asemenea, că unele dintre daunele aduse ADN-ului nu sunt reparate în timp și duc la mutații, după fiecare expunere la un astfel de dispozitiv pentru unghii cu lumină UV. Nu în ultimul rând, am observat că expunerea la aceste aparate poate provoca disfuncție mitocondrială, care poate duce la mutații suplimentare. Am analizat pacienți cu cancer de piele și am constatat exact aceleași modele de mutații precum cele observate în celulele iradiate”, a subliniat el.

De unde a pornit totul

Ideea de a studia aceste dispozitive i-a venit lui Alexandorv după ce a citit un articol despre o tânără concurentă la un concurs de Miss, diagnosticată cu o formă rară de cancer de piele pe deget.

„Mi s-a părut ciudat, așa că am început să analizăm și am citit reviste medicale în care se spunea că oamenii care își fac frecvent manichiura cu gel raportează cazuri de cancer la degete. Se sugera că aceste dispozitive de uscare a gelului, cu UV, pot provoaca acest tip de cancer”, a spus Alexandrov.

El consideră că acest studiu prezintă o altă imagine asupra unei proceduri pur cosmetice, mult mai riscantă decât se credea anterior. Dar o manichiură cu gel o dată pe an este un motiv de îngrijorare sau ar trebui să fie îngrijorați doar cei care fac asta în mod regulat? Profesorul susține că sunt necesare studii suplimentare pentru a cuantifica un risc crescut de cancer, cu o anumită frecvență de utilizare a dispozitivelor.