Interacționând cu aceste dispozitive chiar de la prima oră, dimineața, creștem riscul de a fi expuși la informații negative sau stresante, care pot duce la nervozitate și suprastimulare, a declarat pentru Huffigton Post terapeutul Annisa Pirasteh, de la Therapy & Wellness din Atlanta.

„Acest obicei ne răpește șansa de a începe dimineața cu noi înșine, departe de hărmălaia și nebunia lumii”, explică ea. „Toți avem nevoie de un anumit timp, mai ales la începutul zilei, pentru a ne auzi propriile gânduri și a ne simți sentimentele”, mai spune ea.

Când îți începi ziua stând pe telefon, „ești atras în capcana altora, urmărindu-le frustrările, citind știri negative și postări pe rețele sociale, care te pot face mai reactiv, decât creativ”, afirmă psihologul și specialistul britanic Lee Chambers. Uneori, acest obicei ne poate afecta negativ starea de spirit pentru tot restul zilei. Experții consultați de Huffington Post vin cu sfaturi despre cum putem scăpa de el.

Folosiți un ceas cu alarmă (nu telefonul)

Este mult mai ușor să eviți să te lași atras în vârtejul telefonului atunci când nu îl atingi dimineața, la prima oră.

„Folosirea unui ceas cu alarmă, care nu este un dispozitiv multifuncțional, elimină tentația de a folosi alte dispozitive”, a spus Chambers. Dacă nu aveți un ceas cu alarmă, puteți cumpăra unul simplu, ieftin, sau puteți investi într-un ceas cu alarmă cu lumină – și, în funcție de model, sunete mai blânde – pentru a vă trezi treptat.

Lăsați telefonul într-o altă cameră

Medicii recomandă, în general, ca telefonul să stea, noaptea, în altă parte decât camera în care dormim. Acest lucru este benefic pentru sănătate și, în plus, reduce șansele să dăm ochii cu el la prima oră. „O altă opțiune utilă este să închideți telefonul și să-l lăsați într-o altă cameră, astfel încât să vă iasă complet din vedere și din minte”, a declarat medicul Naz Beheshti, fondatorul Prananaz Corporate Wellness Solutions. În plus, dacă puneți telefonul în altă cameră, pe timpul nopții, este mai puțin probabil să derulați ecranul, înainte de culcare, iar asta va îmbunătăți in mod semnificativ somnul, a spus Chambers.

Alegeți un ritual matinal care să vă relaxeze

Încercați să vă oferiți ceva plăcut la prima oră, astfel încât să uitați complet de telefon, a sugerat Pirasteh. Ar putea însemna să faceți o ceașcă de ceai, să scrieți în jurnal sau să citiți câteva pasaje dintr-o carte bună. Dacă aveți copii, setați alarma cu 15 minute înainte ca cei mici să se trezească, astfel încât să vă faceți timp pentru aceste clipe de relaxare. În esență, înlocuiți obiceiul de a sta cu mâna agățată de telefon cu un ritual mai sănătos. Veți observa că în timpul zilei veți fi mai relaxat.

Schimbați ecranul de blocare și ecranul de pornire al telefonului

Există și câteva modificări simple pe care le puteți face. Pot fi deosebit de utile mai ales dacă decideți să folosiți în continuare telefonul pe post de ceas cu alarmă. O astfel de modalitate este să alegeți un ecran de blocare sau o imagine de fundal care „încurajează rezistența”, a declarat strategul Mike Vardy, fondatorul Productivityist. El spune că poate fi un citat inspirațional sau chiar o întrebare despre când aveți voie să utilizați telefonul.

„Prin personalizarea imaginii de fundal sau a ecranului de blocare, creați un indiciu vizual care vă face să vă gândiți de două ori înainte de a folosi telefonul dimineața”, explică el.