Rudă apropiată cu varza şi conopida, broccoli este o sursă foarte bogată de vitaminele B6, C şi K, potasiu, mangan, fosfor, folaţi, calciu şi seleniu, potrivit Mashed.com.

Leguma preferată a americanilor în 2022

În ultimii ani, gusturile oamenilor s-au mai schimbat. Astfel, în 2021, americanul mediu a mâncat 5,2 kilograme de broccoli. De fapt, broccoli a devenit atât de popular în SUA încât un sondaj Green Giant „a descoperit că broccoli a rămas leguma preferată a americanilor și în 2022”, fiind urmată de morcovi și porumb. Există însă o problemă atunci când mergem să cumpărăm broccoli.

Un broccoli pre-tăiat este o risipă de bani

Broccoli este bun sub orice formă – proaspăt, congelat, întreg și pre-tăiat. De fapt, este atât de bun încât nutriționiștii îl consideră cea mai sănătoasă legumă datorită beneficiilor sale nutriționale impresionante. Această legume verde reduce colesterolul, inflamația și reacțiile alergice. De asemenea, broccoli previne cancerul, conține tone de antioxidanți, ne menține oasele sănătoase, face pielea să strălucească și ajută la procesul de detoxifiere.

De obicei, oamenii care se plâng că nu le ajunge timpul, preferă, de cele mai multe ori, să cumpere legume pre-tăiate. Cu toate acestea, Lauren Harris-Pincus, autoarea cărții „The Everything Easy Pre-Diabetes Cookbook” spune că nu ar trebui să cumpărați niciodată broccoli pre-tăiat. Motivul este simplu: sunt bani aruncați pe fereastră. În SUA, un broccoli pre-tăiat și pre-ambalat are, de cele mai multe ori, un preț dublu sau chiar triplu față de un broccoli netăiat. În plus, această legumă este ușor de tăiat și de curățat și nu necesită decât o clătire cu apă rece.

O sursă inepuizabilă de nutrienți și vitamine de care organismul are nevoie

Are o valoare nutritivă și alimentară ridicată și, de asemenea, un conținut bogat în glucide, vitamine și săruri minerale. Include în cantități mari vitamina C și vitamina K, extrem de necesară pentru o bună circulație sanguină, dar și fibre solubile și insolubile, care ajută la reducerea valorilor colesterolului rău (LDL) din sânge. De asemenea, este bogat în vitamina A, calciu, magneziu, sodiu, potasiu, acid folic, zinc, seleniu, fosfor. Are calitatea de a preveni artrita, o boală degenerativă.

Încetinește procesul de îmbătrânire

Substanța denumită sulforafane blochează distrugerea cartilagiilor deoarece interceptează o moleculă care produce inflamația locală. Conținutul important de vitamina C face ca 100 gr de broccoli consumate zilnic în cazul unei răceli să scurteze tipul de manifestare al acesteia. De asemenea, prin vitamina C luptă împotriva radicalilor liberi, încetinind astfel procesul de îmbătrânire a celulelor.

Un studiu american realizat pe 960 de persoane în vârstă arată că o porție de broccoli și alte legume crucifere, consumate zilnic, încetinește declinul mental ce apare odată cu înaintarea în vârstă. În plus, în urma unui studiu realizat pe animale, cercetătorii chinezi au observat în cazul șoarecilor tratați cu chemferol, compus care se găsește în broccoli, că incidența leziunilor cerebrale este mult mai scăzută, la fel și inflamația țesutului neuronal care poate apărea în urma unui eveniment asemănător unui accident vascular cerebral.