„Un director de spital, un manager de spital care spune că nu există infecţii nosocomiale minte. Nu există aşa ceva nici în Viena, nici în Statele Unite. Important este, întotdeauna am considerat acest lucru, important este să identificăm cât mai rapid şi să tratăm. Tratăm problema, tratăm pacientul.

Noi în ultima perioadă nu ştiu câte cazuri am avut ca cifră, dar au fost, le-am identificat, le-am tratat, am rezolvat problemele, am găsit soluţiile. Deci, câte au fost nu ştiu să vă spun în momentul de faţă, dar au fost cazuri. În momentul în care identificăm astfel de situaţii noi le raportăm la Direcţia de Sănătate Publică, adică merg pe circuitul normal.

Au fost câteva cazuri, asta ştiu sigur, de infecţii de clostridium difficile, mai ales la acei pacienţi la care terapia antibiotică s-a prelungit şi apar aceste infecţii care sunt considerate infecţii nosocomiale. Deci, noi raportăm corect şi când trebuie toate infecţiile nosocomiale, nu avem ce să ascundem”, a spus Andras Nagy Robert, în cadrul unei conferinţe de presă, conform agerpres.ro

Nelu Tătaru aşteaptă o evaluare a tuturor cazurilor de infecţii nosocomiale

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat miercuri, la Cluj, că aşteaptă o evaluare a tuturor cazurilor de infecţii nosocomiale, pentru fiecare spital în care au fost focare de COVID-19. Potrivit acestuia, există 4.825 de pacienţi care au fost în astfel de focare şi fiecare este evaluat.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat luni că va solicita Ministerului Sănătăţii o informare în legătură cu infecţiile nosocomiale.

„Despre infecţiile nosocomiale voi cere o informare la Ministerul Sănătăţii, după care putem să vedem de ce s-a raportat zero. Mi se pare cel puţin ciudat, în condiţiile în care s-au luat măsuri de îmbunătăţire a situaţiei, dar de la ce am avut la zero cred că este cale lungă şi voi cere o explicaţie pentru asta”, a spus şeful statului.