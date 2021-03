Pentagonul continuă să păstreze tăcerea asupra acestei forțe de elită, a organizării sale și a numărului de membri, potrivit publicației NationalInterest.

Din punct de vedere tehnic, unitatea, care este primul detașament operațional al forțelor speciale D, face parte din armată. Doar o parte din istoria formării acestui detașament e cunoscută publicului.

Inițial, armata a planificat Delta Force ca „o organizație care poate fi desfășurată în întreaga lume, având capacitatea de a oferi un răspuns adecvat la situații extrem de sensibile, inclusiv acte de terorism internațional”. Așa reiese dintr-o analiză din 1977.

Și Delta Force și echipa SEAL a Marinei americane își trag originile din izbucnirea violențelor politice a anilor 70. Cînd Washingtonul a observat că terorismul a devenit o problemă alarmantă în Europa și Orientul Mijlociu.

Fie că a fost vorba de atacul terorist de la Jocurile Olimpice de la München din 1972, fie că grupări mai mici, precum Brigăzile Roșii și separatiștii ETA basci, terorizau Europa.

Un ofițer al armatei, colonelul Charlie Beckwith, veteran al războiului din Vietnam, s-a implicat personal pentru crearea Delta Force. „Organizația DF va oferi o forță specializată, construită din echipe mici, cu oameni instruiți profesional, pregătiți psihologic, capabili să ia decizii la fața locului”, explica Beckwith.

În iulie 1978, puterea oficială a organizației număra 21 de ofițeri și 151 de soldați înrolați. Unitatea era împărțită în grupuri pentru sarcini administrative și trupe pentru operațiuni efective. În funcție de circumstanțe, personalul medical, specialiștii în informații și operatorii radio puteau merge în misiune.

Soldaţii sunt recrutaţi din armata terestră, Beretele Verzi, unităţile rangers aeropurtate şi puşcaşii marini. Centrul de antrenament este la Fort Bragg în Carolina de Nord. Antrenamentul constă în probe fizice, folosirea diferitelor tipuri de arme de foc, explozibili, tehnici de infiltrare, paraşutism, cursuri de scafandri şi arte marţiale.

Delta Force nu a permis ofițerilor sub gradul de căpitan să intre în unitate. Unitatea ar putea număra acum aproape 1.000 de soldați foarte binee pregătiți, a scris jurnalistul și autorul Sean Naylor în „Not a Good Day to Die: The Untold Story of Operation Anaconda”.

Ce se mai știe e că Delta Force are un rival redutabil: trupele de elită SEAL Six. Cele două forțe ale armatei SUA au urmărit în ultimii ani lichidarea unor trofee valoroase în războiul împotriva terorii.Cel mai valoros dintre ele, Osama bin Laden, a fost adjudecat însă în 2011 de cei de la SEAL Six.