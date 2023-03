Fostul preşedinte al Partidului Naţional Liberal (PNL) Florin Cîţu susține că partidul pe care l-a condus are numeroşi lideri care pot fi candidaţi pentru funcţia de preşedinte al României, cum ar fi, printre alţii, pe succesorul său Nicolae Ciucă, dar şi pe Emil Boc, Ilie Bolojan, Gheorghe Flutur, Rareş Bogdan sau Dan Motreanu.

Nicolae Ciucă ar putea candida la alegerile prezidențiale

„Evident, Nicolae Ciucă, ca preşedinte al partidului, imediat poate să meargă acolo (să candideze pentru Palatul Cotroceni – n.red.).

Ilie Bolojan, Emil Boc, Rareş Bogdan, Gheorghe Flutur. Dan Motreanu, este un alt liberal pe care aş vrea să-l văd mai mult în spaţiul public, este un liberal adevărat, poate să candideze”, a afirmat Florin Cîţu sâmbătă, 18 martie, la Prima Tv, în emisiunea Insider Politic, întrebat care ar fi, în opinia sa, liberalii care ar putea candida pentru funcţia de preşedinte al României la alegerile viitoare.

În ceea ce îl priveşte, fostul preşedinte al PNL spune că rămâne în partid şi pledează pentru o unire a forţelor de dreapta: „Da, rămân în PNL. Ideea este să face noi dreapta, să ne unim toţi pe dreapta, asta este important. Şi vă spun că dacă ne unim pe dreapta toţi – şi asta o să fie, zic eu, în 2024 – vom câştiga România şi avem nevoie să câştigăm serios în 2024 România pe dreapta”, mai susţine fostul premier.

Ar trebui să iasă PNL de la guvernare?

Întrebat dacă va propune ieşirea PNL de la guvernare, fostul preşedinte liberal a declarat următoarele: „Vreau să discutăm asta în partid, eu cred că trebuie să ne gândim la această variantă, avem nevoie de a ne întoarce către electoratul PNL, să ne discociem de PSD, trebuie să face acest lucru”.

„Eu nu văd cu ochi buni această coaliţie. (…) Nu ai cum să fi cel mai mare partid dn România dacă stai lângă PSD, este imposibil. Este varianta sigură de a te dizolva în PSD, asta da! PSD-ul nu ia prizonieri, PSD-ul, când ajunge şi ia toată puterea, distruge tot”, a adăugat Cîţu.

Florin Cîțu: Am introdus sănătate mintală sau raţionament în politica fiscală

El cataloghează drept „aroganţă” propunerea lui Marcel Ciolacu de a fi susţinut pentru preşedinţia României de către PNL, susţinând că liberalii ar fi trebuit să „taxeze” această propunere. Afirmaţiile fostului preşedinte al liberalilor au fost făcute după ce acesta a criticat măsurile adoptate la nivel guvernamental în ultimul an.

„Şi în guvernul Ludovic Orban, şi în guvernul meu am scos toate acele măsuri introduse de PSD şi am arătat că, deşi scoţi taxe, ai venituri mai mari la buget, am redus cheltuielile, deci am introdus sănătate mintală sau raţionament în politica fiscală, lucrurile trebuiau făcute într-un fel pentru a avea creştere economică sustenabilă.

Problema este că în ultimul an totul a fost aruncat la gunoi, nu mai există acest obiectiv de a avea creştere economică sustenabilă pe termen lung, economia încetineşte”, a explicat Cîţu.

„Eu încă sunt mândru, dar să ştiţi că nu ştiu dacă foarte mulţi oameni mai sunt mândri astăzi că sunt în PNL”, a mai spus fostul lider al PNL.