Conducerile PSD și PNL au votat, marți seara, listele cu miniștrii propuși pentru a face parte din guvernul Ciolacu

Iată miniştrii din partea PSD:

Ministerul Transporturilor – Sorin Grindeanu

Ministerul Fondurilor Europene – Adrian Câciu

Ministerul Agriculturii – Florin Barbu

Ministerul Economiei și Turismului – Radu Oprea

Ministerul Apărării – Angel Tîlvăr

Ministerul Familiei și Tineretului- Gabriela Firea

Ministerul Digitalizării – Bogdan Ivan

Ministerul Muncii – Marius Budăi

Ministerul Sănătății – Alexandru Rafila

Lista miniştrilor propuşi de PNL:

Ministerul Energiei – Sebastian Burduja

Ministerul Justiției – Alinba Gorghiu

Ministerul Educației – Ligia Deca

Ministerul de Externe – Luminița Odobescu

Ministerul de Finanțe – Marcel Boloș

Ministerul de Interne și vicepremier – Cătălin Predoiu

Ministerul Mediului – Mircea Fechet

Ministerul Dezvoltării – Adrian Veștea.

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, marți seara, că UDMR nu va mai face parte din coaliția de guvernare. Potrivit lui,Tansczos Barna, Cseke Atilla, Kelemen Hunor au plecat din Executiv, cel puțin în acest moment.

UDMR pleacă din coaliție

„Atât PSD, cât și PNL am votat în forurile noastre de conducere ambele variante – cu prezența UDMR și fără prezența UDMR la guvernare. După conferințele de presă, o să ne strângem toți ce desemnați și vom vedea dacă continuăm discuția sau vom depune lista de miniștri și programul de guvernare.

Programul de guvernare este finalizat. Din punctul nostru de vedere, cu regret spun, în acest moment UDMR și colegii mei, Tanczos Barna, Cseke Atilla, Kelemen Hunor nu sunt în această coaliție. Dar, repet, seara nu s-a terminat”, a spus Marcel Ciolacu.

De asemenea, Marcel Ciolacu a spus că va depune lista de miniștri marți seara, pentru a se putea convoca birourile permanente reunite și pentru a se face calendarul de audieri miercuri la comisii.

Ce decizie va lua UDMR-ul?

Totodată, Marcel Ciolacu a fost întrebat dacă liderul UDMR, Kelemen Hunor, i-a spus cum vor vota parlamentarii Uniunii.

„Nu am avut această discuție pentru că nu am nicio pretenție de la domnul Kelemen Hunor, de la UDMR în contextul actual, decât de a rămâne în continuare colegi, prieteni și sunt ferm convins că ne vom respecta în continuare cum am făcut-o și până acum”, a mai spus Ciolacu.