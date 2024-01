Simona Halep are parte de vești proaste în timp ce așteaptă audierile de la TAS de luna viitoare. O tenismenă din Rusia, în vârstă de 20 de ani, a impresionat pe toată lumea la Australian Open. În context, aceasta a fost comparată cu sportiva din Constanța.

Este vorba despre jucătoarea Maria Timofeeva. Aceasta a învins-o pe Caroline Wozniacki, în vârstă de 33 de ani, și fostul lider WTA. Ea a fost înfrântă cu 1-6, 6-4, 6-1.

În urma meciului, rusoaica a atras atenția fanilor tenisului. Unii dintre ei spun că aceasta seamănă cu Simona Halep și la fizic și la stilul de joc.

După eliminarea de la Australian Open, fanii de pe Twitter au scris „Seamănă cu românca!”, referindu-se la Simona Halep.

Rusoaica a ajuns în turul al treilea și se va confrunta cu Beatriz Haddad Maia. Aceasta provine din Brazilia și ocupă locul 12 WTA. Ea a înfruntat-o pe Alina Korneeva, din Rusia, și locul 179 WTA.



