Diana Șoșoacă a spus că orice este posibil, Iașiul fiind al doilea oraș ca importanță din România. Este, totodată, un oraș foarte drag ei, a adăugat senatorul.

Decizia de a comasa alegerile europarlamentare cu cele locale determină partidele să-și revizuiască strategia și la nivel local. În lumina acestei schimbări, în care eurodeputatul Tudor Ciuhodaru a trecut de la PSD la AUR, PNL și PSD vor, probabil, să continue susținerea pentru Mihai Chirica.

În același timp, candidatura Dianei Șoșoacă, senator de Iași și lider al partidului S.O.S. România, devine tot mai probabilă – o variantă confirmată și de către președintele organizației județene S.O.S. Iași, Dragomir Tomașeschi. Diana Șoșoacă este membră a S.O.S. România din mai 2022, partid înființat la data de 21 noiembrie 2021. În februarie 2021, Șoșoacă a fost exclusă din grupul parlamentar al partidului AUR.

Potrivit statutului, „S.O.S. România este un partid de orientare naționalist progresistă ce nu promovează ura națională și militează pentru refacerea demnității naționale, bunăstare economică prin dezvoltarea unor capacităti economice proprii, promovarea tuturor valorilor autentic românești, în contextul multiculturalității ce derivă din apartenența noastră la valorile Uniunii Europene”.

Amintim că recent, liderul AUR George Simion a anunțat că Tudor Ciuhodaru va fi candidatul partidului pentru Primăria Municipiului Iași. De asemenea, acesta i-a solicitat public lui Marius Bodea (USR) să își retragă candidatura.

Tudor Ciuhodaru a declarat că se numără printre locuitorii din Iași care au ajuns la limita răbdării în ceea ce privește promisiunile și așteptările nesatisfăcute. Din acest motiv, a subliniat medicul, consideră că este un moment potrivit pentru a aduce o schimbare în oraș.

„Eu intru în categoria ieșenilor care s-au săturat, s-au săturat de promisiuni, s-au săturat de așteptare. Eu am arătat că se poate. În Parlamentul României am fost unul dintre cei mai activi parlamentari, iar în Parlamentul European sunt lucruri pe care alții nu le-au făcut niciodată. Eu am reușit și am pus Iașiul la europarlamentare pe locul șapte, nimeni nu a mai făcut asta pe persoană fizică, am reușit ca proiecte importante pentru noi toți – memorandumul pentru Spitalul Regional Iași, Planul de luptă împotriva cancerului, SMURD-ul european să le fac acolo. (…) Eu cred că e un moment foarte bun să apară o schimbare.

De la 1859 încoace toți am acumulat frustrări. Vedem că Iașiul este lăsat tot timpul deoparte. Suntem totuși capitala istorică a României, un oraș care merită mult mai mult, iar de fiecare dată fondurile și resursele se duc spre Ardeal sau spre alte zone, iar Iașiul e lăsat în spate. Haideți să facem împreună bine Iașiul”, a declarat acesta.